Territori in espansione: Limpkins e altre specie in movimento

Riepilogo: la recente espansione delle popolazioni di limpkin nell'Illinois e in altri stati ha attirato l'attenzione di ecologisti e birdwatcher. Questa espansione è stata attribuita alla proliferazione di specie di lumache non autoctone negli Stati Uniti. Anche se i meccanismi specifici di questa invasione non sono ancora del tutto chiari, gli esperti sono preoccupati per i potenziali rischi che comporta, tra cui la diffusione di malattie e le minacce alla biodiversità.

Negli ultimi anni, i limpkins si sono avventurati oltre i loro habitat nativi in ​​Sud America, America Centrale, Messico, Caraibi e Florida. L'introduzione di lumache invasive in Florida ha svolto un ruolo significativo nella loro ripresa e nella successiva espansione territoriale. Ora, questi uccelli tropicali delle zone umide sono stati osservati in diversi stati, tra cui Illinois, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Georgia, Alabama, Mississippi e Louisiana. Ci sono stati avvistamenti isolati anche in Pennsylvania.

Secondo l’ecologo aviario Mike Ward, l’espansione della popolazione di limpkin potrebbe essere guidata sia dall’abbondanza di cibo che dal crescente numero di specie. Man mano che la loro popolazione cresce, questi uccelli potrebbero essere costretti a volare verso nord in cerca di migliori terreni per nutrirsi. Tuttavia, a differenza degli uccelli migratori che tornano a sud per l'inverno, i limpkins non sono migratori, il che rende incerto se sopravvivranno ai mesi più freddi nel loro areale ampliato. In effetti, un limpkin nell'Ohio morì durante un inverno particolarmente rigido.

L’espansione delle popolazioni limpkin non è l’unico fenomeno che suscita preoccupazioni tra gli ecologisti. Anche altre specie autoctone, come l’armadillo a nove fasce, si stanno spostando in nuovi territori con l’innalzamento delle temperature. Questi movimenti possono aumentare il rischio di trasmissione di malattie all’uomo. La diffusione delle zecche portatrici della malattia di Lyme in Ontario è un ottimo esempio. Inoltre, la potenziale diffusione di malattie tra le specie rappresenta una minaccia per la biodiversità.

Per affrontare queste sfide, gli esperti sottolineano la necessità di una maggiore sorveglianza e di migliori servizi sanitari pubblici. Comprendere i meccanismi alla base dell’espansione di queste specie e anticiparne i potenziali rischi è fondamentale per un efficace impegno di conservazione e prevenzione delle malattie.