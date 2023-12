La stagione di New Age of War si conclude con uno scontro epico

L'attesissima stagione Age of War di Conan Exiles ha raggiunto la sua emozionante conclusione con l'uscita del Capitolo 3 su tutte le piattaforme. Quest'ultimo capitolo introduce una serie di nuove sfide per i giocatori, inclusa l'esilarante opportunità di assediare una formidabile fortezza Stygian e la capacità di costruire e gestire la propria taverna.

Il terzo capitolo di Age of War non parla solo di intensi conflitti ed emozionanti opportunità di assedio contro le potenti forze dello Stygian, ma si concentra anche sulla promozione di un senso di comunità e di interazione sociale all'interno del mondo di gioco. L'aggiunta delle taverne fornisce ai giocatori un hub centrale dove convergono informazioni, voci, oro e persone, creando un ambiente coinvolgente e dinamico.

Per fondare una propria taverna, i giocatori dovranno salvare un barista zamoriano da un pericoloso campo di epurazione, integrando elementi dei coinvolgenti contenuti di questa stagione. Tuttavia, trovare un barista non sarà un compito facile, poiché non sarà presente in ogni evento di eliminazione. I giocatori devono perseverare e fare più tentativi per salvarne uno con successo. Una volta che il barista è in tuo possesso, puoi iniziare a costruire un bancone bar perfettamente funzionante.

Con il bar aperto e dotato di posti a sedere, la tua taverna attirerà presto clienti, alcuni dei quali potrebbero essere disponibili a lavorare in cambio di oro. Guarda come la tua taverna fiorisce, trasformandosi in una struttura a più piani. Inoltre, Funcom introduce anche una gamma di nuovi arredi e oggetti per l'arredamento della taverna, inclusi oggetti esclusivi nell'ultimo Battle Pass.

Ma non è tutto, poiché il capitolo 3 prevede anche un'epica battaglia contro il potente comandante stigiano, Bakt-Nimlot, nella città di al-Merayah. I giocatori avranno l'opportunità non solo di attaccare e saccheggiare, ma anche di assistere al maestoso e distruttibile dungeon dell'overworld. Sia che tu scelga di scatenare la stregoneria e l'inganno o di scatenare il potere dei trabucchi e del fuoco (o anche di impiegare un nuovo ariete), il tuo obiettivo è abbattere l'impero e lasciare il segno nella storia.

Preparati per un'avventura indimenticabile mentre l'Era della Guerra giunge al termine emozionante. Per maggiori dettagli e note di aggiornamento complete, visita il sito web ufficiale di Conan Exiles.