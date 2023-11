By

Un 72enne dovrebbe farsi vaccinare contro l’herpes zoster?

Negli ultimi anni, il vaccino contro l’herpes zoster ha guadagnato popolarità come misura preventiva contro la condizione dolorosa e potenzialmente debilitante nota come fuoco di Sant’Antonio. Ma la domanda rimane: un individuo di 72 anni dovrebbe farsi vaccinare contro l’herpes zoster? Approfondiamo l'argomento ed esploriamo i fatti.

L'herpes zoster, noto anche come herpes zoster, è causato dal virus varicella-zoster, lo stesso virus che causa la varicella. Dopo essersi ripreso dalla varicella, il virus può rimanere dormiente nel corpo e riattivarsi più tardi nella vita, causando l'herpes zoster. Questa condizione è caratterizzata da un'eruzione cutanea dolorosa che appare tipicamente su un lato del corpo.

Il vaccino contro l’herpes zoster, noto anche come Zostavax o Shingrix, è raccomandato per gli individui di età pari o superiore a 50 anni. È progettato per potenziare la risposta del sistema immunitario al virus varicella-zoster, riducendo il rischio di sviluppare l'herpes zoster e le complicanze ad esso associate.

FAQ:

D: Il vaccino contro l’herpes zoster è sicuro per un novantenne?

R: Sì, il vaccino contro l’herpes zoster è generalmente sicuro per le persone di età pari o superiore a 50 anni, compresi quelli che hanno 72 anni. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare un operatore sanitario prima di vaccinarsi, in quanto potrà valutare le condizioni di salute specifiche di un individuo e fornire consigli personalizzati.

D: Il vaccino contro l’herpes zoster può prevenire completamente l’herpes zoster?

R: Sebbene il vaccino contro l’herpes zoster riduca significativamente il rischio di sviluppare l’herpes zoster, non garantisce una prevenzione completa. Tuttavia, se un individuo vaccinato sviluppa l’herpes zoster, i sintomi sono spesso più lievi e la durata della malattia è più breve rispetto a coloro che non sono stati vaccinati.

D: Ci sono effetti collaterali del vaccino contro l'herpes zoster?

R: Come ogni vaccino, quello contro l'herpes zoster può causare alcuni effetti collaterali, come arrossamento, dolore o gonfiore nel sito di iniezione. Altri potenziali effetti collaterali includono mal di testa, dolori muscolari e affaticamento. Questi effetti collaterali sono generalmente lievi e temporanei.

In conclusione, il vaccino contro l’herpes zoster è generalmente raccomandato a soggetti di età pari o superiore a 50 anni, compresi quelli che hanno 72 anni. Può ridurre significativamente il rischio di sviluppare l’herpes zoster e le complicazioni ad esso associate. Tuttavia, è importante consultare un operatore sanitario per valutare le circostanze individuali e prendere una decisione informata.