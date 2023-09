Ti presentiamo Trace + Erase: il riempitivo antirughe senza ago di Serious Skincare

Il famoso chirurgo plastico Dr. Mark Pinsky e la fondatrice di Serious Skincare Jennifer Flavin-Stallone hanno unito le forze per creare Trace + Erase, un'alternativa innovativa ai filler iniettabili. Questo prodotto senza aghi è progettato per ridurre la comparsa delle rughe e rimpolpare la pelle per un'estetica più giovane.

Grazie alla competenza e all'esperienza del Dr. Pinsky nel campo dei filler dermici iniettabili, è stato motivato a trovare un modo per utilizzare il materiale rimpolpante della pelle presente in questi trattamenti e trasformarlo in una soluzione topica e non invasiva. Il risultato è Trace+ Erase, un prodotto che ha raccolto risultati notevoli e feedback positivi.

Secondo Flavin-Stallone, Trace + Erase è stato efficace nel riempire le pieghe naso-bocca, le zampe di gallina e altre rughe che hanno iniziato a formarsi. È un trattamento topico domiciliare che non richiede aghi e tempi di inattività. I clienti che hanno provato Trace + Erase sono soddisfatti dei risultati, notando che ha attenuato le rughe profonde, aggiunto carnosità alla pelle e migliorato la loro carnagione generale.

Trace + Erase utilizza la tecnologia DermaTriPlex, un trattamento di rilascio brevettato che leviga, rimpolpa e rivitalizza la pelle. Fornisce inoltre una spinta di umidità per una carnagione radiosa. Il Dr. Pinsky sottolinea che la piattaforma di distribuzione di Trace + Erase è unica e specializzata, rendendola un prodotto brevettato.

Se stai considerando un trattamento di riempimento delle rughe, Trace + Erase offre un'alternativa conveniente ed efficace alla chirurgia. Il Dr. Pinsky sottolinea che questo prodotto innovativo gli consente di fornire risultati meravigliosi e sicurezza direttamente a casa del consumatore.

Sperimenta i vantaggi di Trace + Erase acquistando il riempitivo antirughe senza ago di Serious Skincare e goditi un aspetto più giovane senza la necessità di trattamenti invasivi.

Fonte:

– Noi settimanali

Nota: l'articolo originale e la sua formattazione, nonché le immagini, sono stati modificati o rimossi.