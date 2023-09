Julia Joung: Da Vai alla biologia

Julia Joung, una degli Innovatori Under 2023 del 35 del MIT Technology Review, ha provato sollievo e una ritrovata passione quando ha visto un'intelligenza artificiale sconfiggere uno dei migliori giocatori di Go al mondo. Avendo trascorso la sua infanzia a Taiwan imparando a padroneggiare il gioco, Joung ha sempre considerato il Go un problema irrisolvibile. Tuttavia, ha scoperto che la biologia rappresentava una sfida ancora più grande.

Durante la sua ricerca universitaria in un laboratorio di neuroscienze presso l'Università di Stanford, Joung ha osservato un comportamento insolito nelle cellule cerebrali chiamate astrociti. Questo l'ha incuriosita e ha suscitato la sua passione per la biologia. Ha continuato il suo viaggio unendosi al laboratorio dell'esperto di editing genetico Feng Zhang presso il Broad Institute di Cambridge, nel Massachusetts. Lì, ha approfondito lo “screening su scala genomica”, utilizzando strumenti come CRISPR per modificare ciascuno dei 20,000 geni nel genoma umano per comprenderne gli effetti.

L'obiettivo di Joung era applicare lo screening genetico a cellule cerebrali reali come gli astrociti, che sono difficili da generare in laboratorio. Esplorando l'impatto dei diversi fattori di trascrizione sulle cellule staminali, ha mirato a capire come determinano l'identità cellulare. La sua indagine ha prodotto un “atlante” che mostra l’influenza dei singoli fattori di trascrizione. L'obiettivo finale è avere la capacità di generare qualsiasi tipo di cellula in modo controllato, il che potrebbe avere applicazioni nei test farmacologici e nei progressi terapeutici.

Sebbene la portata dello screening genetico sia ampia e richieda collaborazione e risorse sostanziali, Joung rimane impegnato a far avanzare il campo. Il suo attuale lavoro presso il Whitehead Institute si concentra sulla comprensione del processo di sintesi proteica all'interno delle cellule. Joung è guidato dalla profondità infinita di possibilità offerte dalla biologia e continua a sviluppare strumenti innovativi per rispondere a domande fondamentali.

Il viaggio di Julia Joung dalla padronanza di Go all'esplorazione dei misteri della biologia esemplifica la sua curiosità e dedizione nel superare i confini. Mentre approfondisce le complessità della ricerca scientifica, il suo lavoro promette di scoprire nuove intuizioni che potrebbero plasmare il futuro della medicina e della tecnologia.

Fonti: MIT Technology Review