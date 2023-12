Il legame indissolubile tra un figlio e sua madre

Nel 1985, in una pittoresca casa di periferia della Virginia, il giovane Hubert Davis sperimentò le gioie di una famiglia amorevole. Ma il quadro idilliaco andò presto in frantumi quando a sua madre, Bobbie Webb Davis, fu diagnosticato un cancro orale. Nonostante la notizia devastante, Hubert divenne la roccia di sua madre, supportandola durante i suoi trattamenti e diventando il suo autista mentre si sottoponeva a sessioni di radiazioni.

Riflettendo su quei momenti difficili, Hubert ricorda i momenti speciali trascorsi con sua madre in macchina. Si sarebbero impegnati in conversazioni sincere sulla vita, sulla famiglia e sulle loro aspirazioni. Questi momenti furono preziosi per lui, rendendosi conto del loro significato mentre accadevano. La devozione di Hubert verso sua madre era incrollabile, prestando attenzione ai suoi bisogni e assicurandosi che non perdesse mai nessuna delle sue attività atletiche, anche quando si stava riprendendo da un intervento chirurgico.

Ora, in qualità di capo allenatore dei Tar Heels della Carolina del Nord, Hubert Davis usa la sua piattaforma per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. La squadra giocherà nel Jimmy V Classic, un evento che prende il nome dal leggendario allenatore della NC State Jim Valvano, che creò la V Foundation for Cancer Research prima della sua morte. Da allora la V Foundation ha assegnato oltre 350 milioni di dollari in sovvenzioni per la ricerca sul cancro, con la cifra record di 43 milioni di dollari concessi quest'anno.

L'impatto del cancro si è fatto sentire anche nella comunità del basket della Carolina del Nord. Stuart Scott, un amato ex studente dell'UNC e personalità di ESPN, ha perso la sua battaglia contro il cancro nel 2015. Eric Montross, un ex giocatore di basket dell'UNC, si è recentemente allontanato dalle trasmissioni per dare priorità alla difesa del cancro.

La storia di Hubert Davis e di sua madre serve a ricordare in modo potente il legame indissolubile tra un bambino e il suo genitore. Nonostante il dolore e le avversità che porta con sé, il cancro rivela anche la forza e la resilienza dello spirito umano. Attraverso le sue esperienze, Hubert Davis continua a onorare la memoria di sua madre e si sforza di renderla orgogliosa in tutto ciò che fa.