Terrence Shannon Jr.: una forza inarrestabile

Terrence Shannon Jr., la guardia senior del quinto anno della squadra di basket dell'Illinois, ha dimostrato più e più volte di essere una forza da non sottovalutare. Anche se non si concentra sulle dimensioni del gioco o sull'attenzione che riceve, riconosce una cosa: è imbattuto al Madison Square Garden. Con un record di 2-0 nel Jimmy V Classic, uno con Texas Tech e uno con Illinois, Shannon ha messo in mostra le sue abilità in due gravi sconvolgimenti.

Durante la vittoria di Texas Tech contro il numero 1 di Louisville nel dicembre 2019, Shannon ha contribuito con 13 punti. Tuttavia, è stata la sua prestazione per l'Illinois contro il numero 2 del Texas lo scorso dicembre a consolidare davvero il suo status di giocatore eccezionale. Prendendo il sopravvento alla fine del secondo tempo e ai tempi supplementari, Shannon ha portato l'Illini a un'impressionante vittoria per 85-78.

Mentre l'Illinois si prepara ad affrontare la numero 11 della Florida Atlantic, tutti gli occhi saranno puntati su Shannon per offrire un'altra prestazione straordinaria. Fresco di una straordinaria doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi in una vittoria dominante a Rutgers, Shannon ha dimostrato di essere uno dei migliori contendenti per il riconoscimento All-American a marzo.

L'allenatore Brad Underwood ha costantemente elogiato Shannon come il miglior giocatore a doppio senso del paese, e per una buona ragione. Shannon non solo eccelle in difesa, ma è anche il leader offensivo indiscusso in una delle prime 20 squadre. Il suo repertorio offensivo si è evoluto ed è diventato un giocatore più coerente e paziente. La capacità di Shannon di fare le giocate giuste e di svenire i tiri quando necessario ha migliorato il suo gioco e ha avvantaggiato i suoi compagni di squadra.

Anche se l'abilità di Shannon nel segnare è innegabile, il suo tiro da tre punti migliorato ha aggiunto un'altra dimensione al suo gioco. Le squadre avversarie ora si trovano di fronte alla difficile scelta di andare sotto le barriere e rischiare che Shannon abbatta tiri da oltre l'arco o andare oltre le barriere e permettere a Shannon di attaccare dal palleggio. È una situazione perdente per le difese.

La crescita di Shannon come giocatore e la sua capacità di adattarsi a diverse strategie difensive lo rendono una vera tripla minaccia. Mentre continua a dominare in campo, non c'è dubbio che il futuro di Shannon sia luminoso e senza dubbio lascerà un impatto duraturo sul programma di basket dell'Illinois.