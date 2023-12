Il Sanjay Gandhi Post Graduate Institute lancerà i servizi di tele-terapia intensiva nel 2024

Il Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS) di Lucknow si sta preparando a introdurre un servizio di tele-terapia intensiva a partire da gennaio 2024. Questa iniziativa è stata implementata per affrontare la carenza di posti letto in terapia intensiva presso SGPGIMS e garantire che i pazienti in terapia intensiva siano i college ricevono un'assistenza di qualità simile a quella fornita dall'istituto.

Il professor RK Dhiman, direttore di SGPGIMS, ha riconosciuto che, sebbene l'istituto sia stato classificato come il terzo migliore tra i centri governativi di formazione medica e di cura dei pazienti, è determinato a lottare per la prima posizione. Per raggiungere questo obiettivo, SGPGIMS sta lavorando attivamente per ottenere accreditamenti dal National Assessment and Accreditation Council (NAAC) e dal National Institutional Ranking Framework (NIRF), promuovendo al tempo stesso una cultura della ricerca.

Il prossimo anno solare riserva numerose nuove iniziative per l'istituto. È stata concessa l'approvazione per la creazione di cinque nuovi dipartimenti, tra cui epatologia, oncologia medica, malattie infettive, chirurgia della testa e del collo ed endocrinologia pediatrica. Inoltre, l'istituto ha in programma di creare centri pediatrici e per il diabete avanzati.

Nel campo della tecnologia medica all’avanguardia, SGPGIMS ha raggiunto traguardi notevoli nella chirurgia robotica. Il professor Dhiman ha condiviso che ora sono in procinto di acquisire un coltello gamma, in grado di trattare varie lesioni cancerose e benigne.

Mentre l’istituto continua a innovarsi, il direttore ha chiesto sostegno al governo. In particolare, ha sottolineato la necessità di un centro di sanità pubblica e di un dipartimento di farmacologia clinica per facilitare le campagne di sensibilizzazione e condurre studi clinici.

Con il lancio del servizio di tele-terapia intensiva e l'implementazione di varie iniziative imminenti, l'Istituto post-laurea di scienze mediche Sanjay Gandhi sta adottando misure proattive per migliorare l'assistenza medica e rafforzare la sua posizione di istituzione medica leader in India.