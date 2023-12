I furti d'auto a San Francisco diminuiscono nonostante gli sforzi intensificati

Secondo il sindaco di San Francisco London Breed, i furti d’auto a San Francisco hanno registrato un calo significativo del 50% negli ultimi tre mesi. Questa diminuzione è il risultato di strategie di controllo intensificate implementate dal Dipartimento di Polizia di San Francisco e dall'Ufficio del Procuratore Distrettuale di San Francisco.

Nel tentativo di combattere questo problema persistente, i leader della città e le forze dell'ordine hanno annunciato l'espansione delle strategie di contrasto ai furti con scasso in agosto. Questa mossa è stata motivata dal fatto che i furti d'auto erano stagnanti rispetto all'anno precedente. Tuttavia, dall’implementazione di queste strategie, si è verificata una sostanziale diminuzione dei furti d’auto.

Le maggiori misure di controllo includono tattiche come l’uso di auto-esca, agenti in borghese e procedimenti giudiziari vigorosi. I leader della città, tra cui il capo Bill Scott dell'SFPD e il procuratore distrettuale Brooke Jenkins, sono determinati a sostenere questi sforzi e a rafforzarli ulteriormente.

Il sindaco Breed sta attualmente sostenendo una legislazione a livello del Consiglio dei supervisori che consentirebbe l'implementazione di ulteriori 400 telecamere automatizzate per la lettura delle targhe in 100 incroci in tutta la città. Inoltre, c’è stato un notevole aumento delle richieste di adesione all’SFPD, segnalando una risposta positiva da parte di coloro che sono disposti a contribuire alla sicurezza pubblica.

Il sindaco London Breed ha espresso ammirazione per il lavoro degli agenti di polizia e dei pubblici ministeri nell'affrontare la difficile questione dei furti d'auto. Ha sottolineato l'importanza di fornire alle forze dell'ordine gli strumenti necessari per combattere efficacemente questo problema in tutta la città. L'obiettivo finale è garantire la sicurezza sia dei residenti che dei visitatori di San Francisco, chiarendo che le persone coinvolte in furti d'auto saranno arrestate e perseguite.

Il procuratore distrettuale Brooke Jenkins ha sottolineato la necessità di una responsabilità coerente per i ladri di automobili per stabilire un nuovo standard a San Francisco secondo cui tale comportamento non sarà tollerato.

In conclusione, gli sforzi intensificati delle forze dell’ordine e dei leader cittadini hanno portato a una significativa diminuzione dei furti d’auto a San Francisco, inviando un forte messaggio che questo crimine non sarà preso alla leggera.