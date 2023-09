Riot Games aggiorna la rotazione delle mappe della modalità competitiva Valorant per settembre 2023

Riot Games ha apportato alcune modifiche alla rotazione della mappa nel suo sparatutto in prima persona, Valorant. Nel tentativo di offrire varietà e mantenere la maestria, Riot ha deciso di operare con un totale di sette mappe nel gioco. La decisione è arrivata dopo aver collaborato con il team interno di eSport, esaminato i giocatori e consultato le organizzazioni professionali.

Con l'aggiunta dell'ultima mappa, Sunset, Riot Games ha sostituito due mappe più vecchie, Fracture e Pearl, per fare spazio alla nuova mappa con sede a Los Angeles. Le code competitive e senza punteggio in Valorant funzionano con sette mappe e questa rotazione garantisce che i giocatori abbiano una selezione diversificata tra cui scegliere.

L'attuale rotazione della mappa per settembre 2023 nella modalità competitiva di Valorant include Ascent, Bind, Breeze, Haven, Lotus, Split e Sunset aggiunto di recente. Queste mappe offrono diverse esperienze di gioco, incoraggiando i giocatori a esplorare nuovi angoli, formazioni e strategie.

Sunset è la decima mappa di Valorant e presenta due siti e tre corsie, rendendola una delle mappe più tradizionali del gioco. Introduce anche un elemento unico: una porta meccanica tra il mercato B e il cortile centrale, a cui è possibile accedere premendo un interruttore sul lato del mercato. Mentre è chiusa, la porta è impenetrabile, ma i giocatori possono danneggiarla ed eventualmente distruggerla, aprendola permanentemente per il resto del round.

Riot Games mira a trovare un equilibrio tra varietà e familiarità nella rotazione della mappa, garantendo che i giocatori possano continuare ad affinare le proprie abilità e allo stesso tempo godersi nuove sfide. Valorant continua ad evolversi e i giocatori possono aspettarsi futuri aggiornamenti e aggiunte al gioco.

Definizioni:

– Valorant: gioco sparatutto in prima persona con eroi di Riot Games.

– Rotazione della mappa: la selezione e l'ordine delle mappe disponibili per il gioco in un dato periodo.

– Modalità competitiva: una modalità di gioco in cui i giocatori si affrontano in un ambiente più strutturato e regolamentato, in genere per scopi di classifica o torneo.

