Il Senato dell'Ohio considera modifiche alla legge sulla marijuana

Sommario: La commissione del Senato dell'Ohio sta esaminando potenziali modifiche alla legge sulla marijuana recentemente approvata come parte delle discussioni relative a un disegno di legge sul controllo degli alcolici. Gli emendamenti proposti includono il divieto della coltivazione domestica di marijuana, l’aumento delle tasse, la limitazione dei limiti di potenza e possesso e l’attuazione di restrizioni al fumo. Le modifiche dovranno essere approvate dalla Camera e dal Governatore prima di diventare legge.

Nuovo titolo: Potenziali emendamenti alla legge sulla marijuana dell'Ohio accendono il dibattito

I legislatori dell'Ohio stanno prendendo in considerazione una revisione della legge statale sulla marijuana, che è stata recentemente approvata dagli elettori. Le modifiche proposte, delineate dal senatore dell'Ohio Rob McColley, mirano ad affrontare le preoccupazioni e modificare alcuni aspetti della misura di legalizzazione.

Un emendamento significativo in discussione è il divieto di coltivazione domestica di marijuana. Mentre gli elettori avevano inizialmente approvato la coltivazione di un massimo di sei piante a persona, con un limite di 12 piante per famiglia, la revisione proposta mira a vietare completamente la coltivazione di marijuana in casa.

Un altro emendamento proposto si concentra sulla normativa fiscale. L’attuale proposta suggerisce un aumento delle accise sulla marijuana dal 10% al 15%, che si stima genererà circa 262 milioni di dollari all’anno. Inoltre, una tassa del 15% sui coltivatori frutterebbe circa 149.7 milioni di dollari ogni anno. Si prevede che queste tasse, insieme all’imposta statale sulle vendite di marijuana, contribuiranno a un fatturato annuo stimato di 512 milioni di dollari.

Anche la distribuzione di queste entrate fiscali è stata un punto controverso. Il disegno di legge rivisto propone che il 45% dei fondi vada al fondo generale delle entrate statali, mentre il 30% andrebbe a sostenere la formazione delle forze dell'ordine. Un altro 15% sarebbe destinato a un fondo per il trattamento e la prevenzione dell’abuso di sostanze marijuana, e il restante 10% sarebbe destinato a un fondo per la formazione dei conducenti sicuri.

Altri cambiamenti allo studio includono la riduzione della potenza della marijuana legale e l’implementazione di restrizioni sui limiti di possesso. Gli emendamenti proposti consentirebbero il consumo di marijuana solo nelle residenze private, vietando il fumo nei luoghi pubblici e nei veicoli. I proprietari avrebbero anche l’autorità di vietare l’uso di marijuana all’interno delle loro proprietà.

Gli emendamenti hanno scatenato un acceso dibattito tra legislatori e gruppi di difesa. I critici sostengono che questi cambiamenti minano l’intento originale della legge approvata dagli elettori e potrebbero perpetuare il mercato illecito della marijuana. I sostenitori, tuttavia, sostengono che gli emendamenti proposti rispondono alle preoccupazioni del pubblico e mirano a trovare un migliore equilibrio tra legalizzazione e regolamentazione.

Le modifiche proposte alla legge sulla marijuana dell'Ohio sono ancora in fase di revisione, poiché richiedono l'approvazione della Camera e del Governatore prima di essere emanate. I legislatori continueranno la discussione, considerando varie prospettive e potenziali implicazioni, prima di raggiungere una decisione finale.