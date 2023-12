I negoziati al Senato sono in stallo poiché la controversia sulla politica di frontiera minaccia gli aiuti esteri

Riepilogo: i negoziatori del Senato si trovano ad affrontare un’impasse sugli aiuti esteri mentre si intensifica lo scontro partigiano tra repubblicani e democratici, incentrato sulla politica dei confini. La disputa in corso rappresenta una minaccia per il sostegno cruciale ai principali alleati degli Stati Uniti, inclusa l’Ucraina, poiché il tempo e il denaro diminuiscono. I negoziatori mirano a raggiungere un compromesso, ma le tensioni sono elevate e i progressi sono stati lenti. I legislatori chiedono una proroga del calendario del Congresso per garantire che un accordo venga raggiunto prima della fine dell’anno. L'urgente bisogno di aiuti è stato sottolineato dalla Casa Bianca, evidenziando la terribile situazione dell'Ucraina. Nonostante la resistenza repubblicana, i democratici restano impegnati a trovare una soluzione, sottolineando la necessità di un compromesso. Tuttavia, vi è incertezza riguardo alla tempistica per la risoluzione della controversia sulla politica delle frontiere, con alcuni senatori che suggeriscono che potrebbe non essere risolta prima della fine dell’anno. Il voto a favore del pacchetto di aiuti esteri non è riuscito a raggiungere la soglia richiesta. Il leader della maggioranza al Senato intende riproporre il provvedimento in futuro. I repubblicani chiedono cambiamenti significativi alla politica di sicurezza delle frontiere insieme agli aiuti esteri, ma il consenso bipartisan su questa questione controversa non è stato ancora raggiunto. Lo stallo si verifica nel contesto del conflitto di Israele con Hamas e della battaglia dell’Ucraina contro l’aggressione russa, aumentando l’urgenza di aiuti e ponendo rischi critici per la sicurezza nazionale se non viene raggiunto un accordo.

-

Stallo al Senato: il dibattito sulla politica delle frontiere mette in pericolo gli aiuti esteri

Riepilogo: i negoziati al Senato si fermano a causa di un intenso scontro partigiano sulla politica dei confini, che mette in pericolo la fornitura di aiuti esteri ai principali alleati degli Stati Uniti. L’impasse accresce le preoccupazioni mentre il tempo stringe per l’Ucraina, che ha urgente bisogno di sostegno. I senatori repubblicani hanno espresso il loro malcontento bloccando l'avanzamento degli aiuti esteri, citando l'incapacità del pacchetto di affrontare la politica delle frontiere e dell'immigrazione. La questione storicamente controversa dell’immigrazione è diventata strettamente legata al pacchetto legislativo volto ad assistere alleati come Israele e Ucraina. La richiesta di cambiamenti nella politica dei confini da parte dei repubblicani ha intensificato le tensioni a Capitol Hill, portando anche a un controverso incontro di urla a porte chiuse durante un briefing riservato. Con il calendario del Congresso che volge al termine, c’è un senso di urgenza tra i legislatori di trovare una soluzione prima della pausa festiva. Il senatore democratico Jon Tester del Montana ha espresso la sua disponibilità a lavorare durante le vacanze, se necessario, sottolineando l'importanza di raggiungere un accordo di compromesso. Tuttavia, ci sono dubbi sulla tempistica dei negoziati, poiché il senatore James Lankford, il principale negoziatore repubblicano, ammette che un accordo potrebbe non essere raggiunto prima della fine dell'anno. Il voto procedurale per l’avanzamento del pacchetto di aiuti esteri non è stato all’altezza, scendendo al di sotto della soglia richiesta di 60 voti. Il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer ha cambiato il suo voto in “no” come mossa tattica, garantendo la possibilità di reintrodurre la misura in futuro. Nonostante la battuta d’arresto, i democratici restano impegnati a trovare una soluzione, mentre i repubblicani insistono sul fatto che gli aiuti esteri dipendono da importanti cambiamenti nella politica di sicurezza delle frontiere. La situazione di stallo si verifica durante il conflitto di Israele con Hamas e la battaglia in corso dell'Ucraina contro l'aggressione russa. Un avvertimento della Casa Bianca sottolinea i rischi critici per la sicurezza nazionale se non verranno approvati ulteriori aiuti. Il leader della minoranza al Senato Mitch McConnell ha dichiarato che i repubblicani continueranno a bloccare il disegno di legge fino a quando i problemi di sicurezza delle frontiere non saranno adeguatamente affrontati, considerandolo una questione delle massime priorità di sicurezza nazionale.