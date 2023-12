Congratulazioni ai semifinalisti VyStar Insegnante dell'anno 2024!

Con un entusiasmante annuncio sono stati rivelati i 15 semifinalisti per il prestigioso premio VyStar Teacher of the Year 2024. Questi individui rappresentano un gruppo eterogeneo di educatori, presentando sia veterani esperti che coloro che sono all'inizio della loro carriera. Tra questi promettenti contendenti, cinque andranno avanti per competere per il titolo finale di Insegnante dell'anno della contea di Duval.

Il vincitore dell’ambito premio sarà svelato il 20 gennaio 2024, in occasione degli attesissimi EDDY Awards annuali. Questo evento rappresenta un'opportunità per riconoscere e celebrare gli eccezionali risultati ottenuti dagli insegnanti della contea di Duval, evidenziando il loro inestimabile contributo al sistema educativo.

I semifinalisti sono i seguenti:

– Ana Andenmatten della scuola elementare Mandarin Oaks

– Jazline Clark della Arlington Middle School

– Alana Davis dell'IDEA Bassett College Prep

– Gustavo Guzman della Terry Parker High School

– Marissa Hein della scuola elementare di Alimacani

– Deborah Lepper della Frank H. Peterson Academies of Technology

– Ashlyn Lupinski della River City Science Academy Innovation

– Tonya Robinson-McNair della scuola elementare di Hyde Grove

– Mariah Rucker della KIPP Impact Academy

– Kimberly Sedgwick della scuola elementare di Arlington Heights

– Katrice Shorter della Atlantic Coast High School

– Leonard Smith della scuola elementare di Fort Caroline

– Jenifer Straley della scuola elementare di Lake Lucina

– Terry Ann Torres della scuola elementare di San Jose

– Juana Zargon della scuola elementare Love Grove

Per saperne di più su ciascun semifinalista, inclusa una breve biografia, visitare il sito web del Jacksonville Public Education Fund (JPEF).

La competizione per il premio VyStar Insegnante dell'anno è accanita e questi straordinari semifinalisti hanno già dimostrato la loro dedizione e il loro impegno nell'istruzione dei loro studenti. Mentre aspettiamo con impazienza l’annuncio finale, celebriamo questi incredibili insegnanti e l’incommensurabile impatto che hanno nel plasmare il futuro della nostra comunità.