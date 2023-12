Sega e Rovio uniscono le forze: inizia una nuova era transmediale

Sega e Rovio hanno posto le basi per una collaborazione rivoluzionaria nel mondo del transmedia. Shuji Utsumi, COO di Sega e presidente di transmedia, ha recentemente svelato l'entusiasmante futuro che attende entrambe le società al RovioCon 23 di Helsinki.

Utsumi ha sottolineato l'impegno di Sega nell'espandere i suoi franchise principali nel regno del transmediale. Prendendo spunto dal successo di Angry Birds, ha sottolineato come Sega stia già lavorando su una strategia transmediale globale. Sonic, l'amato personaggio di Sega, è in prima linea in questo movimento, facendo apparizioni in vari mezzi come giochi (incluso Web3 tramite piattaforme come Roblox), set Lego e film. Utsumi ha riconosciuto la rapida crescita dei transmediali fisici e digitali e ha espresso entusiasmo per le possibilità che presenta.

Inoltre, Utsumi ha sottolineato l'importanza della piattaforma mobile in questa nuova era. Pur riconoscendo la relativa debolezza di Sega in questo ambito, ha rivelato che l'acquisizione di Rovio mira a colmare questa lacuna. L'esperienza e il successo di Rovio nei giochi mobili li rendono un'aggiunta essenziale al viaggio transmediale di Sega. A prova dei progressi della loro collaborazione, Utsumi ha annunciato che Rovio sta già lavorando su progetti di giochi con Sonic ed esplorando altre IP popolari come Yakuza e Persona.

La partnership è una strada a doppio senso. Utsumi ha riconosciuto i risultati ottenuti da Rovio nel campo transmediale, inclusi film, licenze e intrattenimento basato sulla location nel mondo reale. Ha inoltre sottolineato il potenziale di portare la proprietà intellettuale di Angry Birds su PC e console, aree in cui Sega ha costruito forti relazioni. I dettagli sui prossimi prodotti sono stati tenuti nascosti, ma Utsumi ha promesso cose interessanti in arrivo nel prossimo futuro.

Man mano che l'attesa cresce, i fan stanno già speculando sulle possibilità di crossover tra le IP di Sega e Rovio. Le suggestioni spaziano da miscele ambiziose come “Total Angry Sonic Football Manager War” a combinazioni più inaspettate. Il palcoscenico è pronto per un viaggio transmediale che affascinerà il pubblico attraverso diversi mezzi e piattaforme.

FAQ:

D: Cos’è il transmedialità?

R: Transmedia si riferisce alla pratica di espandere una storia o una proprietà intellettuale (IP) attraverso diverse forme di media, come film, videogiochi, libri e merchandise. Consente un'esperienza di narrazione più coinvolgente e interconnessa.

D: Cosa sono gli IP?

R: Gli IP, o proprietà intellettuali, sono creazioni originali possedute e protette legalmente, come personaggi, storie o concetti.

D: Ci saranno giochi Sonic e Yakuza di Sega e Rovio?

R: Sì, Rovio sta già lavorando su progetti di giochi con Sonic ed esplorando altre IP come Yakuza e Persona in collaborazione con Sega. I dettagli di questi giochi devono ancora essere rivelati.