Sega espande il suo portfolio di giochi mobile con gli spin-off di Yakuza e Persona

Sega, un attore di spicco nel settore dei giochi, ha recentemente accennato alla possibilità di rilasciare versioni mobili dei suoi famosi franchise, Yakuza e Persona. Shuji Utsumi, co-COO di Sega, ha rivelato questa entusiasmante notizia durante la sua apparizione all'evento Roviocon di Helsinki.

Dopo l'acquisizione di Rovio, lo studio dietro Angry Birds, Sega si è concentrata sull'espansione della propria offerta di giochi per dispositivi mobili. Utsumi ha espresso la sua fiducia nell'immenso potenziale della piattaforma mobile, affermando: “Per noi il mobile è una piattaforma enorme. Unendosi a Rovio, Sega è ora in grado di aprire la strada al pubblico globale dei giochi per dispositivi mobili”.

Sebbene Sonic sia stato un franchise di punta per Sega, Utsumi ha sottolineato che Yakuza e Persona, altri due IP chiave, potrebbero trarre grandi benefici dall'espansione nel mercato mobile. Ha accennato al futuro sviluppo di giochi spin-off basati su queste amate serie, aggiungendo un ulteriore livello di entusiasmo per i fan.

Oltre ai giochi per dispositivi mobili, Utsumi ha menzionato l'interesse di Sega per i servizi di giochi in abbonamento come Netflix, Apple Arcade e Xbox Game Pass. Ciò riflette il desiderio dell'azienda di esplorare nuove strade e interagire con un pubblico più ampio.

La decisione di Sega di acquisire Rovio è stata guidata dal desiderio di rafforzare il proprio portafoglio di giochi per dispositivi mobili con servizi live. Sfruttando l'esperienza di Rovio nella gestione di giochi per dispositivi mobili di successo, Sega mira a portare i suoi titoli attuali e futuri nel mercato globale dei giochi per dispositivi mobili.

Con le recenti versioni di esclusive Apple Arcade come ChuChu Rocket! Universe, Sonic Racing, Sonic Dream Team e Football Manager 2024 Touch sia su Apple Arcade che su Netflix, Sega ha già dimostrato il suo impegno nell'espansione della propria presenza nei servizi di gioco in abbonamento.

Mentre i fan attendono con impazienza l'arrivo degli spin-off di Yakuza e Persona sui dispositivi mobili, le mosse strategiche di Sega nell'arena dei giochi mobili porteranno sicuramente nuove esperienze ai giocatori di tutto il mondo.

Domande frequenti (FAQ)

D: Sega rilascerà versioni mobile dei giochi Yakuza e Persona?

R: Il co-COO di Sega, Shuji Utsumi, ha accennato alla possibilità di spin-off mobile per questi franchise.

D: Perché Sega ha acquisito Rovio?

R: Sega mirava a migliorare il proprio portafoglio di giochi per dispositivi mobili con servizi live sfruttando l'esperienza di Rovio nella gestione dei giochi per dispositivi mobili.

D: Sega sta esplorando servizi di giochi in abbonamento?

R: Sì, Sega ha espresso interesse per piattaforme come Netflix, Apple Arcade e Xbox Game Pass per raggiungere un pubblico più ampio.

D: Quali sono alcune versioni recenti di Sega su Apple Arcade e Netflix?

R: Sega ha lanciato titoli come ChuChu Rocket! Universe, Sonic Racing, Sonic Dream Team e Football Manager 2024 Touch.