Preparatevi ad assistere alla spettacolare cometa Nishimura

Prepara il tuo binocolo perché uno straordinario evento celeste sta per abbellire i nostri cieli. La cometa Nishimura, una cometa scoperta di recente con un colore verde vibrante e una dimensione di circa mezzo miglio, effettuerà il suo avvicinamento più vicino alla Terra la prossima settimana. Tuttavia, dovrai essere veloce perché correrà intorno al sole e tornerà nello spazio, per non tornare prima di oltre 400 anni.

Martedì, la cometa Nishimura, ufficialmente conosciuta come C/2023 P1 Nishimura, arriverà a 78 milioni di miglia dal nostro pianeta. Fortunatamente, questa cometa non rappresenta una minaccia poiché la sua orbita è stata attentamente mappata. Gli Skywatcher hanno già catturato immagini straordinarie della cometa mentre si avvicina a noi.

Per intravedere la cometa Nishimura, il momento migliore è prima dell'alba, quando sarà bassa nel cielo vicino alla costellazione del Leone. Sebbene sia visibile nell'emisfero settentrionale, sorge più tardi ogni mattina. Oggi dovrebbe sorgere intorno alle 4:20 ora locale, ma entro domenica apparirà intorno alle 5:XNUMX. Man mano che il cielo si schiarisce, la cometa diventerà più luminosa, rendendola ideale per l'osservazione con un binocolo o un piccolo telescopio.

Sfortunatamente, dopo mercoledì, è probabile che la cometa scompaia dalla vista degli osservatori del cielo nell’emisfero settentrionale. Tuttavia, chi si trova nell’emisfero australe può aspettarsi di avvistare la cometa Nishimura verso la fine di settembre.

Ciò che distingue la cometa Nishimura è la sua distinta testa verde, causata dal "carbonio biatomico, una molecola altamente reattiva creata dall'interazione tra la luce solare e la materia organica", secondo planetary.org. La scoperta di questa cometa ha sorpreso sia gli astronomi professionisti che quelli dilettanti. A differenza della maggior parte delle nuove comete trovate mediante rilevamenti di telescopi automatizzati, la cometa Nishimura è stata scoperta da Hideo Nishimura, un astronomo dilettante in Giappone, utilizzando una fotocamera digitale standard e un teleobiettivo da 200 mm. La cometa prese il nome da lui.

Quindi, non perdere la rara opportunità di assistere alla bellezza celestiale della cometa Nishimura. Segna i tuoi calendari e assicurati di coglierlo prima che scompaia dalla nostra vista, prendendo il suo posto tra i misteri del nostro universo.

