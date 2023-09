L'Agenzia spaziale europea rivela le immagini finali dell'infuocata discesa della navicella spaziale per il profilo del vento

By

L'Agenzia spaziale europea (ESA) ha svelato le ultime immagini della sua navicella spaziale pionieristica, Aeolus, mentre scende nell'atmosfera terrestre. Eolo, dal nome del dio greco dei venti, segnò il primo satellite dedicato al monitoraggio dei venti terrestri per studi sul clima e la meteorologia.

L'ESA ha pubblicato un'animazione composta dalle ultime otto immagini radar catturate da Aeolus. Le immagini mostrano come la navicella spaziale abbia iniziato a cadere mentre interagiva con l'atmosfera terrestre a una velocità quasi orbitale. Queste immagini servono come un addio alla missione e alla sua eredità duratura.

Prima della sua discesa, Eolo eseguì un rientro assistito abbassando progressivamente la sua orbita utilizzando il carburante rimanente e successivamente spegnendo gli strumenti. Questa straordinaria impresa la rese la prima navicella spaziale a tentare una manovra del genere. Gli ordini finali della navicella furono dati il ​​28 agosto, dopodiché l'Istituto Fraunhofer in Germania utilizzò la sua antenna radar TIRA per seguire Eolo per circa quattro minuti, producendo i colori che indicavano l'intensità del segnale radar.

Dopo il rientro, circa l'80% di Aeolus bruciò durante la sua discesa, lasciando intatto solo il 20% del satellite mentre si avventurava sopra l'Antartide. L'operazione di rientro mirava a testare nuovi metodi per ridurre i rischi associati ai detriti che raggiungono la Terra. Ha ridotto con successo il rischio basso e ha diminuito il tempo incontrollato in orbita, diminuendo il rischio di collisioni con altri satelliti.

La conoscenza acquisita da questo rientro aiuterà nella formulazione di piani di fine vita per le missioni future. Aeolus esemplifica l'importanza del volo spaziale sostenibile e delle operazioni responsabili, con l'ESA che estende la sua guida il più a lungo possibile durante la missione.

Fonte: Agenzia spaziale europea (ESA)