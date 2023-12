Nuove liste d'attesa dell'Housing Authority aperte in varie località

Un certo numero di autorità immobiliari in diversi stati hanno recentemente annunciato l'apertura delle liste di attesa per programmi di alloggi a prezzi accessibili. Questi programmi mirano a fornire assistenza a individui e famiglie che necessitano di sostegno abitativo.

Nella parrocchia di Bossier, in Louisiana, la Bossier Parish Housing Authority ha lanciato la lista d'attesa della Sezione 8. Questo elenco sarà aperto dal 5 al 7 dicembre 2023, con solo 1,000 domande accettate. Un sistema di lotteria determinerà quindi i 1,000 fortunati candidati e le loro rispettive posizioni nell'elenco.

Nel frattempo, l'Autorità per gli alloggi della contea di Dekalb in Georgia ha aperto due liste di attesa per voucher basati su progetti. Il primo elenco è specifico per gli anziani delle Columbia Senior Residences a Forrest Hills, mentre il secondo è per le famiglie a Phoenix Station. I candidati sono incoraggiati a presentare le loro domande il prima possibile, poiché le liste di attesa rimarranno aperte fino a nuovo avviso.

Più a ovest, la Housing Authority della contea di Ventura in California sta accettando richieste per le liste di attesa dei voucher basati su progetti. Le due proprietà incluse in questi elenchi sono Oak Creek Senior Villas a Thousand Oaks e Rancho Sierra Senior Apartments a Camarillo. Si consiglia alle persone interessate di contattare l'Autorità per gli alloggi della contea di Ventura per i dettagli necessari sulla domanda.

Infine, la Chesapeake Redevelopment and Housing Authority in Virginia ha aperto la lista d'attesa per alloggi permanenti per senzatetto single. Le proprietà incluse in questo elenco sono South Bay Apartments a Portsmouth, Heron's Landing a Chesapeake e Cypress Landing a Chesapeake (esclusivamente per veterani senzatetto).

Per coloro che cercano opzioni abitative a prezzi accessibili, vale anche la pena controllare gli annunci precedenti delle liste d'attesa, poiché molte liste sono ancora aperte. Queste liste di attesa possono offrire preziose opportunità a individui e famiglie che necessitano di un alloggio stabile.