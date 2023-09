L'esperto di Warzone rivela un attacco potente perfetto contro campeggiatori e utenti di scudi antisommossa

By

Metaphor, esperto di Warzone e creatore di contenuti, ha recentemente scoperto un accessorio sottoutilizzato ma altamente efficace, perfetto per contrastare i campeggiatori e gli utenti di Scudo antisommossa. L'accessorio in questione è l'accessorio underbarrel KL40-M2 Drill, che può essere equipaggiato sull'arma Kastov 762.

In un recente esperimento, Metaphor ha scoperto che l'accessorio KL40-M2 è sorprendentemente sopraffatto. Funziona essenzialmente come un lanciatore di cariche di perforazione, consentendo ai giocatori di sparare fino a 7 cariche di perforazione verso i nemici mentre usano l'arma. Ciò dà ai giocatori la possibilità di "spam" le cariche di perforazione, rendendole uno strumento estremamente formidabile in combattimento.

Uno dei principali vantaggi derivanti dall'utilizzo di questo accessorio è la sua compatibilità con il vantaggio Mani veloci, che consente ricariche rapide del lanciatore Drill Charge. Ciò consente ai giocatori di sparare rapidamente le cariche, causando danni significativi e potenzialmente abbattendo interi edifici.

Inoltre, l'attacco KL40-M2 fornisce anche la stabilizzazione del rinculo, rendendolo un attacco a tutto tondo che migliora le capacità sia offensive che difensive. Metaphor ritiene che questo accessorio non sia solo una novità, ma piuttosto un'opzione del tutto praticabile per i giocatori di Warzone che desiderano cambiare i propri equipaggiamenti.

Inoltre, questo attacco si rivela particolarmente efficace contro gli utilizzatori di Scudo antisommossa e coloro che si accampano negli edifici. La sua capacità di sparare più cariche di perforazione consente ai giocatori di sfondare le difese antisommossa e stanare i campeggiatori dai loro nascondigli.

Metaphor consiglia vivamente ai giocatori di provare questo accessorio, poiché può cambiare drasticamente le dinamiche del gioco. Per sbloccare l'accessorio KL40-M2, i giocatori devono attaccare i giocatori nemici con 10 cariche di perforazione, che possono essere eseguite in tempi relativamente brevi sulla mappa Spedizione 24 ore su 7, 2 giorni su XNUMX in Modern Warfare XNUMX.

In conclusione, l'accessorio underbarrel KL40-M2 Drill è emerso come un'opzione sottoutilizzata ma molto potente per i giocatori di Warzone. La sua capacità di sparare più cariche di perforazione lo rende uno strumento prezioso contro i campeggiatori e gli utenti di Scudo antisommossa. Con il vantaggio Mani veloci e la stabilizzazione del rinculo, questo accessorio si è rivelato un punto di svolta. Provaci e sperimenta un nuovo livello di dominio sul campo di battaglia.

– Joseph Pascoulis, esperto di Dexerto Warzone, 11 settembre 2023.