Scienziati del CERN alla ricerca dei Fotoni Oscuri per una miglior comprensione della Materia Oscura

I ricercatori dell’esperimento Compact Muon Solenoid (CMS) del CERN sono dedicati a svelare i misteri dell’universo. Il loro ultimo sforzo riguarda la ricerca di una particella esotica a lunga durata conosciuta come fotone oscuro, che potrebbe potenzialmente spiegare la materia oscura. A differenza dei fotoni normali, si ritiene che i fotoni oscuri abbiano massa, rendendoli candidati ideali per comprendere la misteriosa sostanza invisibile che riempie il cosmo.

La Collaborazione CMS si propone di rilevare questi fotoni oscuri studiando il decadimento di un’altra particella chiamata bosone di Higgs. Ci si aspetta che questo processo di decadimento produca fotoni oscuri, che successivamente si decadono in muoni spostati. Limitando i parametri di questo processo, i fisici sperano di fare luce sulla natura della materia oscura.

Un importante progresso in questa ricerca è l’aggiornamento dell’Acceleratore di Particelle del CERN chiamato High Luminosity-LHC. Questo aggiornamento aumenterà la capacità della struttura per le collisioni di particelle e offrirà maggiori opportunità di osservare i fotoni oscuri sfuggenti. L’HL-LHC dovrebbe essere operativo entro il 2029, mentre l’attuale Run 3 del LHC proseguirà fino al 2026.

Individuare i fotoni oscuri non è una cosa facile, in quanto sono sfidanti da individuare nonostante la loro vita relativamente lunga di un decimilionesimo di miliardesimo di secondo. La ricerca dei fotoni oscuri è in corso da anni, con i fisici che esplorano vari approcci sperimentali. Alcuni utilizzano piccoli specchi, mentre altri cercano di sintonizzarsi sulla frequenza della materia oscura con una “radio per la materia oscura”. Al CMS, gli scienziati si concentrano sul rilevamento del decadimento dei fotoni oscuri in coppie di muoni.

Il sistema di trigger migliorato presso il CMS ha aumentato la capacità di identificare i muoni spostati, aumentando la possibilità di scoprire i fotoni oscuri se esistono. Tuttavia, lo spazio dei parametri in cui i fotoni oscuri possono risiedere rimane incerto, rendendo la ricerca una sfida affascinante.

Nonostante ci sia ancora molto lavoro da fare, gli sforzi della Collaborazione CMS presso il CERN ci avvicinano a una comprensione fondamentale della materia oscura. Man mano che nuove particelle vengono scoperte presso il LHC, quelle sfuggenti responsabili della materia oscura dell’universo rimangono a portata di mano, promettendo importanti progressi nella nostra comprensione del cosmo.

