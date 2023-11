Sbloccare il potenziale degli orologi nucleari: una nuova era di cronometraggio di precisione

Per decenni, gli scienziati hanno fatto affidamento sugli orologi atomici come gold standard per la misurazione del tempo. Questi orologi, basati sulla transizione quantistica degli elettroni all’interno degli atomi, sono stati incredibilmente precisi, accurati fino a circa un secondo in 300 milioni di anni. Tuttavia, i ricercatori sanno da tempo che una precisione ancora maggiore era possibile con un diverso tipo di orologio: l’orologio nucleare.

Ora, un team di scienziati dell’Argonne National Laboratory del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, della Texas A&M University e di diverse istituzioni europee ha compiuto un passo significativo verso la realizzazione del potenziale degli orologi nucleari. In uno studio innovativo pubblicato su Nature, il team ha utilizzato fasci di raggi X per eccitare uno stato nucleare di lunga durata nello scandio-45, un elemento comunemente utilizzato nei componenti aerospaziali e nelle attrezzature sportive.

Gli orologi nucleari differiscono dagli orologi atomici nel loro meccanismo fondamentale. Mentre gli orologi atomici si basano sulle transizioni elettroniche, gli orologi nucleari sfruttano l’oscillazione naturale del nucleo al centro di un atomo. Ciò rende gli orologi nucleari molto più immuni a disturbi come variazioni di temperatura o campi elettromagnetici, garantendo precisione e stabilità ancora più elevate.

Il successo di questo esperimento rappresenta una pietra miliare nello sviluppo degli orologi nucleari. In precedenza, le sorgenti di raggi X esistenti non erano in grado di fornire la spinta necessaria per avviare le oscillazioni dei nuclei e rilevarle in modo efficace. Tuttavia, i recenti progressi nelle sorgenti laser a elettroni liberi di raggi X (XFEL), come l’impianto europeo XFEL ad Amburgo, in Germania, hanno reso possibile trasformare la teoria in realtà.

Sintonizzando attentamente l’energia dei raggi X, i ricercatori sono stati in grado di rilevare accuratamente la risonanza nucleare all’interno dello scandio-45. La rilevazione di circa 93 eventi di decadimento nucleare ha confermato la presenza della risonanza e ha consentito la determinazione precisa della sua energia, 250 volte più accurata di quanto precedentemente noto.

Le implicazioni di questa svolta sono significative. Apre la strada a sonde altamente sensibili di proprietà naturali come la gravità e consente test di fisica fondamentale che si basano su misurazioni precise di tempo o frequenza. Lo sviluppo degli orologi nucleari potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione dell’universo e aprire nuove strade all’esplorazione scientifica.

Anche se questo risultato rappresenta un passo iniziale cruciale, c’è ancora molto lavoro da fare. Per sfruttare appieno il potenziale degli orologi nucleari sono necessari ulteriori studi sulla risonanza e lo sviluppo di sorgenti di raggi X ancora più avanzate. Tuttavia, il futuro del cronometraggio di precisione appare più luminoso che mai.

FAQ:

Qual è la differenza tra un orologio atomico e un orologio nucleare?

Gli orologi atomici si basano sulla transizione quantistica degli elettroni all’interno degli atomi per un cronometraggio preciso, mentre gli orologi nucleari sfruttano l’oscillazione naturale del nucleo al centro di un atomo. Gli orologi nucleari offrono precisione e stabilità ancora più elevate rispetto agli orologi atomici.

Perché gli orologi nucleari sono più immuni ai disturbi?

Gli orologi nucleari sono meno sensibili ai disturbi esterni come le variazioni di temperatura o i campi elettromagnetici perché misurano l’oscillazione del nucleo stesso, che è molto più stabile e resistente.

Quali sono le potenziali applicazioni degli orologi nucleari?

Gli orologi nucleari hanno il potenziale per migliorare notevolmente la nostra comprensione della gravità, della relatività e di altri fenomeni fisici come la materia oscura. Possono anche rivoluzionare le sonde altamente sensibili delle proprietà naturali e consentire test di fisica fondamentale che si basano su misurazioni precise di tempo o frequenza.

Qual è il significato del recente esperimento con lo scandio-45?

L'eccitazione riuscita di uno stato nucleare a lunga vita nello scandio-45 mediante fasci di raggi X rappresenta una pietra miliare significativa nello sviluppo degli orologi nucleari. Dimostra la fattibilità di orologi nucleari pratici e apre nuove possibilità per la misurazione del tempo di precisione e l’esplorazione scientifica.