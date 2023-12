Gli scienziati scoprono enormi riserve di litio sotto il mare Salton in California

Riepilogo: Un recente studio finanziato dal Dipartimento dell'Energia (DOE) ha rivelato la presenza di un enorme deposito di litio sotto il Salton Sea in California. Precedentemente noto come il lago più grande dello stato, il Salton Sea è ora acclamato come la più grande miniera di “oro bianco” del mondo. Con già confermati quattro milioni di tonnellate di litio, gli scienziati stimano che potrebbero essercene l’incredibile cifra di 18 milioni di tonnellate. Questa scoperta potrebbe potenzialmente rendere gli Stati Uniti autosufficienti per quanto riguarda il litio e contribuire a raggiungere l’obiettivo del presidente Joe Biden di aumentare il numero di veicoli elettrici sulle strade statunitensi.

Secondo lo studio, il Salton Sea potrebbe contenere beni per un valore di circa 540 miliardi di dollari, considerando che una tonnellata di litio ha un valore di circa 29,000 dollari. L’enorme quantità di litio trovata sotto il lago ha il potenziale per alimentare oltre 300 milioni di auto elettriche. Michael McKibben, professore di geochimica presso l'Università della California, Riverside e uno degli autori dello studio, ha descritto il deposito come uno dei più grandi depositi di salamoia di litio nel mondo.

L’importanza di questa scoperta risiede nella crescente necessità di litio dovuta alla crescente popolarità dei veicoli elettrici e alla domanda di soluzioni di stoccaggio dell’energia. Sammy Roth, editorialista sul clima per il Los Angeles Times, sottolinea che è noto da tempo che il Salton Sea contiene quantità significative di litio. Diverse aziende hanno tentato di estrarlo nel corso degli anni, ma le riserve appena scoperte superano di gran lunga le stime precedenti.

Con l’ambizioso piano del presidente Biden di far sì che il 50% dei veicoli sulle strade statunitensi funzionino con l’elettricità entro il 2030, questo massiccio deposito di litio potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel raggiungimento di tale obiettivo. Il potenziale del Salton Sea di rendere gli Stati Uniti autosufficienti per quanto riguarda il litio e di ridurre la dipendenza dalle importazioni dalla Cina è davvero “enorme”, come descritto dagli esperti. Mentre gli sforzi continuano per sfruttare questa abbondante risorsa naturale, il futuro del trasporto elettrico e dello stoccaggio dell’energia rinnovabile appare promettente.