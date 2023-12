Scanlan supera gli avversari per vincere la gara per il segretario della contea di Cayuga

Trama: In una corsa altamente competitiva per l'impiegato della contea di Cayuga, Brian Scanlan è emerso come vincitore superando i suoi avversari e assicurandosi il sostegno del Partito Democratico. Scanlan ha raccolto $ 34,155 e speso $ 31,428, rendendo la sua campagna una delle più costose degli ultimi tempi. I suoi avversari, Kristine Lytle e Chris Petrus, sono rimasti indietro nella raccolta fondi e nelle spese. Lytle ha raccolto $ 20,214 e ha speso $ 20,030, mentre Petrus ha riportato entrate per un totale di $ 14,214 e ha speso $ 11,955. Nonostante tradizionalmente abbia avuto il sostegno del partito conservatore, Petrus ha lanciato la sua candidatura in modo indipendente. La corsa ha visto i democratici sostenere Scanlan, che si è ritirato come vigile del fuoco e possiede un'attività locale di noleggio di tende per feste. Scanlan si è assicurato il 43% dei voti, con Lytle al secondo posto al 29% e Petrus al 28%. Dopo la sua vittoria, Scanlan ha iniziato a lavorare su un piano di transizione con l'impiegata uscente Sue Dwyer. Tuttavia, Scanlan ha dovuto affrontare una battuta d'arresto quando è stato multato per aver lasciato la scena di un incidente. A gennaio presterà giuramento come nuovo segretario di contea.

Scanlan prende il comando nella costosa corsa per il segretario di contea

In una dura battaglia per la posizione di impiegato della contea di Cayuga, Brian Scanlan è emerso come vincitore sfruttando le sue risorse finanziarie e il sostegno del Partito Democratico. La sua campagna, che ha raccolto l’impressionante cifra di 34,155 dollari e speso 31,428 dollari, ha superato quella dei suoi avversari in termini di finanziamenti. Il candidato indipendente Brian Scanlan ha esplorato instancabilmente la contea, bussando a migliaia di porte per interagire con gli elettori e promuovere la sua candidatura. Questo, insieme al suo sostanziale vantaggio finanziario, ha senza dubbio giocato un ruolo significativo nel garantire la sua vittoria.

La corsa per il posto di impiegato della contea di Cayuga si è rivelata una delle elezioni locali più costose degli ultimi tempi, con i tre candidati che hanno raccolto collettivamente 68,584 dollari e speso 63,414 dollari. Questo finanziamento sostanziale testimonia la competitività del concorso e l'importanza che ciascun candidato attribuisce all'assicurarsi la posizione di impiegato di contea.

Nonostante il tradizionale allineamento di repubblicani e conservatori nelle elezioni, Chris Petrus, un candidato repubblicano, si è avventurato in modo indipendente, mentre i democratici hanno sostenuto Brian Scanlan, che si è ritirato dai vigili del fuoco di Auburn e possiede CNY Party Tent Rentals. Il seggio aperto per il segretario di contea ha offerto ai democratici l'opportunità di schierare un candidato per la prima volta dal 2003, e l'hanno colta appoggiando Scanlan. La sua vittoria segna un cambiamento significativo nel panorama politico della contea di Cayuga.

In particolare, Scanlan ha ricevuto 6,549 voti (43%), Lytle si è assicurato il secondo posto con 4,522 voti (29%) e Petrus ha raccolto 4,317 voti (28%). Questi risultati dimostrano la divisione tra gli elettori della contea di Cayuga e la natura competitiva della corsa.

Dopo il successo della notte delle elezioni, Scanlan non ha perso tempo e ha incontrato l'impiegata uscente Sue Dwyer per iniziare a sviluppare un piano di transizione. Tuttavia, i suoi sforzi sono stati momentaneamente vanificati quando è stato multato per aver lasciato la scena di un incidente dopo aver colpito un altro veicolo a Owasco. Nonostante questa battuta d'arresto, Scanlan resta impegnato ad assumere la carica di segretario di contea a gennaio.

Con la vittoria di Scanlan, la contea di Cayuga può anticipare un cambiamento nella leadership e un nuovo approccio al ruolo di segretario di contea. Resta da vedere come la capacità di spesa di Scanlan e l'allineamento con il Partito Democratico influenzeranno la sua amministrazione e il futuro della contea di Cayuga.