Risparmia $ 150 sulle cuffie Beats By Dr. Dre Studio Pro su Best Buy Canada

Best Buy Canada offre attualmente una promozione sulle cuffie Beats By Dr. Dre Studio Pro, offrendo ai clienti uno sconto di $ 150. Queste cuffie over-ear sono dotate della tecnologia Active Noise Cancelling, che consente agli utenti di bloccare il rumore esterno e immergersi nella propria esperienza musicale o audio. Le cuffie hanno anche una modalità Trasparenza, che consente agli utenti di ascoltare il suono ambientale quando necessario.

Oltre alle funzionalità di cancellazione del rumore, le cuffie Beats By Dr. Dre Studio Pro offrono fino a 40 ore di ascolto wireless. Sono compatibili con vari dispositivi, inclusi smartphone, tablet e computer, grazie alle opzioni di connettività Bluetooth, USB-C e ingresso analogico da 3.5 mm.

Precedentemente al prezzo di $ 469.99, le cuffie sono attualmente disponibili per $ 319.99 presso Best Buy Canada. Questo sconto lo rende un'opportunità interessante per le persone che desiderano aggiornare le proprie cuffie e godersi un audio di alta qualità.

Le migliori offerte di Best Buy Canada per la settimana dall'8 al 14 settembre prevedono numerosi altri sconti allettanti. Questi includono risparmi su TV, accessori di gioco, laptop, smartwatch e altro ancora. Alcune offerte straordinarie includono la Smart TV Toshiba 55K UHD HDR LED Fire Smart da 4 pollici per $ 449.99 (risparmia $ 200) e il PC da gioco ASUS ROG Strix per $ 999.99 (risparmia $ 600).

Assicurati di visitare il sito Web Best Buy Canada per esplorare tutte le migliori offerte disponibili questa settimana.

