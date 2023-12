Best Buy Canada offre grandi sconti su tablet Pixel e Pixel Watch

Riepilogo: Best Buy Canada sta attualmente offrendo una promozione a tempo limitato su Pixel Tablet e Pixel Watch, offrendo sconti significativi. La promozione è applicabile a selezionati smartphone Pixel sbloccati ed è disponibile sia online che in negozio fino a giovedì 4 gennaio.

Best Buy Canada ha annunciato un'entusiasmante promozione sui popolari Pixel Tablet e Pixel Watch. La promozione, disponibile da ora fino a giovedì 4 gennaio, offre ai clienti una fantastica opportunità di acquistare questi dispositivi a prezzi scontati.

La promozione Pixel Tablet consente ai clienti di acquistare il Pixel Tablet ad un prezzo speciale. Il tablet, noto per il suo design elegante e le prestazioni impressionanti, è la scelta migliore tra gli appassionati di gadget. Con questa promozione, i clienti possono risparmiare molto su questo dispositivo indispensabile.

Inoltre, Best Buy offre uno sconto sostanziale su Pixel Watch e Pixel Watch 2. I clienti che acquistano un Google Pixel 6A, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 8 o Pixel 8 Pro sbloccato, insieme a un Pixel Watch nella stessa transazione, riceverà uno sconto di $ 200 sul prezzo al dettaglio dell'orologio. Questa offerta è disponibile sia online che in negozio, rendendo conveniente per i clienti approfittare di questa incredibile offerta.

Per beneficiare dello sconto, i clienti devono semplicemente aggiungere uno smartphone Pixel compatibile al carrello e quindi aggiungere Pixel Watch. Lo sconto di $ 200 verrà applicato automaticamente all'ordine, consentendo ai clienti di usufruire di risparmi sostanziali sulla tecnologia di prim'ordine.

Tieni presente che questa promozione è disponibile anche in negozio quando i clienti acquistano uno dei dispositivi specificati con un piano di 24 mesi nuovo o rinnovato con operatori selezionati.

Non perderti queste offerte esclusive! Vai al sito web di Best Buy Canada o visita il negozio più vicino per approfittare delle promozioni su Pixel Tablet e Pixel Watch. Ricorda, le offerte scadono giovedì 4 gennaio, quindi agisci in fretta per assicurarti questi fantastici sconti.

Dichiarazione di non responsabilità: i collegamenti in questo articolo possono generare una commissione per MobileSyrup. Tuttavia, ciò non influisce sulla neutralità dei nostri contenuti editoriali, poiché il nostro obiettivo principale è fornire informazioni utili ai nostri lettori.