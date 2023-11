Il nuovo bundle Xbox Series X Diablo 4 offre risparmi e controller extra

Desideri migliorare la tua esperienza di gioco? I primi saldi del Black Friday di Walmart ti offrono un accordo imbattibile sul pacchetto console Xbox Series X Diablo 4. Per soli $ 519.00, non solo ottieni la potente console Xbox Series X, ma anche un controller wireless Xbox Core aggiuntivo nel vivace colore Shock Blue. Questo pacchetto ha un valore eccellente e ti fa risparmiare $ 40 rispetto all'acquisto separato di console e controller.

Xbox Series X è un vero concentrato di potenza, in grado di offrire straordinari giochi 4K a 120 fotogrammi al secondo. Il suo hardware supera quello della sua concorrente, la PS5, rendendola la scelta preferita da molti giocatori. Grazie alla compatibilità con le versioni precedenti, puoi goderti i tuoi giochi Xbox One preferiti su questa nuova console e molti giochi funzionano ancora meglio su Xbox Series X.

Sebbene Xbox Series S possa essere un'opzione più conveniente a $ 300, Xbox Series X offre più potenza per i veri giochi 4K. Inoltre, Xbox Series X include un'unità disco che ti consente di goderti film Blu-ray 4K e supporti di gioco fisici, una funzionalità non presente su Series S.

Il pacchetto include anche l'attesissimo gioco Diablo 4. Con il recente lancio della Stagione 2, "Season of Blood", non c'è momento migliore per tuffarsi nel mondo di Diablo 4. Dopo aver raggiunto il livello massimo e acquisito equipaggiamento di alto livello, i giocatori possono aspettarsi di godere di nuovi contenuti aggiunti come il Battle Pass per offrire infinite ore di intrattenimento.

Come bonus, il pacchetto include un oggetto DLC gratuito sotto forma di armatura per cavallo. Pur essendo puramente estetico, questo tocco in più aggiunge valore complessivo al pacchetto. I critici, come IGN, hanno elogiato Diablo 4 per la sua eccezionale esperienza di gioco, garantendo ulteriormente che questo pacchetto sia un investimento fantastico per qualsiasi appassionato di giochi.

FAQ:

D: Posso giocare a giochi 4K su Xbox Series X?

R: Sì, Xbox Series X supporta i giochi 4K fino a 120 fps, offrendo un'esperienza visivamente straordinaria.

D: Come si confronta Xbox Series X con Xbox Series S?

R: Xbox Series X è più potente della Series S e offre veri giochi 4K, oltre a un'unità disco per supporti fisici.

D: Vale la pena acquistare il bundle Diablo 4?

R: Assolutamente! Con risparmi sulla console e un controller aggiuntivo, oltre all'acclamato gioco Diablo 4, questo pacchetto offre un valore incredibile ai giocatori.