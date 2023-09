Ottieni uno sconto di $ 10 sulla versione PC di Mortal Kombat 1

Puoi risparmiare denaro acquistando la versione PC di Mortal Kombat 1. Rivenditori come Newegg e Green Man Gaming offrono uno sconto di $ 10 sui preordini per PC Windows tramite la versione Steam del gioco.

Su Newegg, inserisci semplicemente il codice PPXDSEP durante il pagamento per vedere una riduzione del prezzo del 15%. Se preferisci fare acquisti da Green Man Gaming, non hai nemmeno bisogno di un codice sconto; lo sconto di $ 10 è già disponibile. Inoltre, Green Man Gaming offre anche uno sconto del 15% sull'edizione premium del gioco, che include accesso anticipato, cosmetici di gioco e valuta.

Sfortunatamente NetherRealm Studios, lo sviluppatore del gioco, non ha confermato se Mortal Kombat 1 sarà disponibile su Steam Deck al momento del lancio. Tuttavia, indipendentemente dal dispositivo che utilizzi per giocare, assicurati di avere abbastanza spazio di archiviazione poiché richiede ben 100 GB. Ciò è in linea con la tendenza ad aumentare le dimensioni di installazione dei giochi.

Quindi, se sei un giocatore PC e un fan del franchise Mortal Kombat, non perdere questi sconti. Prendi la tua copia di Mortal Kombat 1 e preparati per un'esperienza di combattimento ricca di azione.

Definizioni:

– Preordine: effettuare un ordine per un articolo prima che venga ufficialmente rilasciato o disponibile per l'acquisto.

– Codice sconto: un codice che può essere inserito durante un acquisto per ricevere una riduzione del prezzo.

– Cosmetici in-game: oggetti virtuali o miglioramenti che modificano l'aspetto di personaggi o oggetti all'interno di un videogioco.

– Valuta: valuta virtuale utilizzata all'interno di un gioco per acquistare oggetti o potenziamenti.

