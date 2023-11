La mossa audace di Microsoft: garantire il futuro dell'intelligenza artificiale con l'acquisizione di OpenAI

In una sorprendente svolta degli eventi, OpenAI, la startup pionieristica dietro ChatGPT, si trova ad affrontare l'incertezza in seguito alla partenza del CEO Sam Altman. Con la maggior parte dei dipendenti di OpenAI che probabilmente si uniranno ad Altman in Microsoft, il futuro della società sembra incerto e un accordo che avrebbe consentito agli addetti ai lavori di incassare azioni per una valutazione di 86 miliardi di dollari è ora in pericolo. Tuttavia, in mezzo al caos, c’è un chiaro vincitore che emerge dall’ombra: Microsoft.

Dalla partenza di Altman, la capitalizzazione di mercato di Microsoft è aumentata di ben 63 miliardi di dollari, raggiungendo il massimo storico di 378 dollari per azione nelle contrattazioni di mezzogiorno di lunedì. Con 7.429 miliardi di azioni in circolazione, la capitalizzazione di mercato di Microsoft è pronta a raggiungere l'impressionante cifra di 2.82 trilioni di dollari. Questo notevole risultato evidenzia l’investimento strategico di Microsoft in OpenAI, che ha dimostrato di essere una pietra angolare della loro linea di prodotti, integrata in offerte popolari come Office365 e GitHub.

Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, che avrebbe potuto essere influenzato in modo significativo dall'uscita di Altman, ha abilmente evitato una potenziale crisi. Rispondendo rapidamente alla situazione, Nadella ha fatto una mossa coraggiosa: ha assunto Altman e l’ex presidente di OpenAI Greg Brockman per guidare un nuovo laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale all’interno di Microsoft. Questa manovra inaspettata, soprannominata una “mossa per le World Series of Poker” dagli analisti del settore, dimostra la resilienza e l'impegno di Nadella nel far avanzare le capacità di intelligenza artificiale di Microsoft.

Con questa mossa strategica, Microsoft non solo si è assicurata due delle figure più influenti di OpenAI, ma ha anche mantenuto una partecipazione sostanziale nella startup. Inoltre, ha nominato Emmett Shear, ex CEO di Twitch, CEO ad interim di OpenAI. Sebbene la composizione del nuovo gruppo di ricerca di Microsoft rimanga sconosciuta, l’assunzione di Altman e Brockman dimostra la determinazione dell’azienda a rimanere in prima linea nello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Sebbene l’impennata delle azioni di Microsoft sia senza dubbio motivo di celebrazione, le sfide si prospettano all’orizzonte. La società dovrà sostenere i costi di costruzione e mantenimento della nuova organizzazione di ricerca sull’intelligenza artificiale sotto la guida di Altman e Brockman. Inoltre, esiste la possibilità di dover adempiere a obblighi finanziari significativi derivanti dai contratti esistenti con OpenAI.

Nonostante questi potenziali ostacoli, l’acquisizione di talenti da parte di Microsoft e il consolidamento della tecnologia di OpenAI posizionano l’azienda come leader nella corsa per il dominio dell’IA. Mentre la polvere si deposita, gli osservatori del settore attendono con impazienza il prossimo capitolo del viaggio all'avanguardia dell'intelligenza artificiale di Microsoft.

