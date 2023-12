Inizio del sentiero escursionistico e ciclabile Red Berry di San Antonio: collegare natura e comunità

By

San Antonio dà il benvenuto a una nuova aggiunta alla sua rete in espansione di sentieri escursionistici e ciclabili con l'apertura del Red Berry Hike and Bike Trailhead. Questo sentiero, situato all'ingresso dell'ex tenuta Red Berry sul lato est della città, si integra perfettamente con il popolare sistema Howard W. Peak Greenway Trails. Collegando il segmento del Salado Creek Trail con il pittoresco lago Red Berry, l'inizio del sentiero offre agli appassionati di attività all'aria aperta e agli amanti della natura un'esperienza unica e rinfrescante.

Il progetto Red Berry Redevelopment, guidato dalla San Antonio Housing Trust Public Facility Corporation, ha portato nuova vita a un appezzamento di terreno di 85 acri che comprende la storica Red Berry Mansion. Un tempo residenza dello stimato uomo d'affari Virgil E. "Red" Berry, la villa ora funge da sede di eventi, di proprietà del gruppo RK. Inoltre, la sede centrale del Gruppo RK si trova nella proprietà, consolidando il loro impegno per lo sviluppo della comunità.

Gli sforzi di rivitalizzazione non hanno riguardato solo la villa; il progetto prevedeva anche il ripristino del lago e la realizzazione di una moderna comunità di appartamenti a reddito misto composta da 330 unità abitative. L'inclusione del Red Berry Hike and Bike Trailhead completa la trasformazione, sottolineando ulteriormente l'integrazione fondamentale tra natura, attività ricreative e comunità.

Situato a 4039 IH-10 Westbound Frontage Road, San Antonio, TX 78219, l'inizio del sentiero offre un comodo accesso sia ai residenti che ai visitatori. Facilmente visibile sul lato sinistro della strada prima di entrare nel parcheggio principale del Campus del Gruppo RK, funge da porta d'ingresso per esplorare la bellezza e la tranquillità della natura circostante.

Che tu stia cercando una tranquilla passeggiata lungo il bordo dell'acqua o un tonificante giro in bicicletta attraverso una vegetazione lussureggiante, il Red Berry Hike and Bike Trailhead offre uno spazio per rilassarsi, connettersi con la natura e promuovere un senso di comunità. Poiché San Antonio continua a dare priorità agli spazi ricreativi all'aperto, questa nuova aggiunta consolida ulteriormente l'impegno della città nel migliorare la qualità complessiva della vita dei suoi residenti.