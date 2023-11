Ultime notizie: la serie Galaxy S24 di Samsung sarà dotata sia di chip Qualcomm che Exynos

By

In uno sviluppo entusiasmante, è stato rivelato che l'attesissima serie Galaxy S24 di Samsung non solo sarà alimentata da chip Qualcomm, ma presenterà anche i processori Exynos di Samsung. Queste nuove informazioni provengono da una recente teleconferenza con il CEO di Qualcomm Cristiano Amon, il quale ha confermato che il Galaxy S24 sarà rilasciato presto e che Qualcomm prevede di avere una quota di mercato maggioritaria per il dispositivo.

Tradizionalmente, Samsung ha utilizzato sia i chip Qualcomm che Exynos per i suoi smartphone di punta, con diverse regioni che ricevono diverse varianti di processore. Tuttavia, quest'ultima notizia suggerisce che entrambi i chip saranno integrati nei modelli Galaxy S24 e S24+. D'altra parte, il Galaxy S24 Ultra dovrebbe offrire esclusivamente il chipset avanzato di Qualcomm, ma solo in regioni selezionate.

Anche se questo può sembrare un cambiamento significativo, vale la pena notare che le variazioni regionali nella scelta del processore sono state una pratica comune nelle precedenti versioni della serie Galaxy S. Ad esempio, in Nord America, è molto probabile che tutti gli smartphone della serie S saranno dotati di chipset Qualcomm, come è stata la norma negli ultimi anni.

Si dice che la serie Galaxy S24 arriverà sul mercato il 18 gennaio, e ci sono ulteriori voci che suggeriscono che la variante S24 Ultra verrà fornita con un telaio in titanio, aggiungendo un tocco di lusso al dispositivo di punta.

Nel complesso, quest'ultimo sviluppo indica l'impegno di Samsung nell'offrire ai propri clienti il ​​meglio di entrambi i mondi combinando la potenza dei processori avanzati di Qualcomm con l'affidabilità e l'efficienza dei propri chip Exynos.

Domande frequenti

1. Tutti i modelli Galaxy S24 saranno dotati sia di chip Qualcomm che Exynos?

No, mentre i Galaxy S24 e S24+ dovrebbero includere sia processori Qualcomm che Exynos, la variante Ultra probabilmente offrirà esclusivamente il chipset Qualcomm in regioni selezionate.

2. Quando uscirà la serie Galaxy S24?

Secondo alcune indiscrezioni, il lancio della serie Galaxy S24 è previsto per il 18 gennaio.

3. Qual è il vantaggio di utilizzare sia i chip Qualcomm che Exynos?

Incorporando sia i processori Qualcomm che Exynos, Samsung mira a sfruttare i punti di forza di entrambi i chip, fornendo prestazioni potenti ed efficienti ai suoi utenti.

4. Tutte le regioni riceveranno le stesse opzioni di processore per la serie Galaxy S24?

È molto probabile che ci saranno variazioni regionali nella scelta dei processori, con il Nord America che dovrebbe ricevere modelli dotati di chip Qualcomm, mentre altre regioni potrebbero avere un mix di opzioni Qualcomm ed Exynos.

(Fonte: The Elec Korea)