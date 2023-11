Prezzi degli SSD portatili Samsung T5 Evo: una gradita sorpresa

Mentre gli SSD portatili Samsung T5 Evo devono ancora fare il loro debutto sul mercato statunitense, la recente disponibilità al dettaglio in Cina ha rivelato una piacevole sorpresa: prezzi significativamente più bassi di quanto inizialmente previsto. Il modello da 8TB, che aveva un prezzo suggerito di 649 dollari, è stato messo in vendita sul sito cinese jd.com per l'equivalente di circa 500 dollari. Questa discrepanza nei prezzi ci fa sperare in opzioni più convenienti quando questi SSD saranno disponibili negli Stati Uniti.

Dopo aver confrontato i prezzi consigliati e quelli cinesi per la serie Samsung T5 Evo, è importante notare che questi prezzi convertiti potrebbero non riflettere direttamente ciò che possiamo aspettarci per la disponibilità al dettaglio negli Stati Uniti. Tuttavia, forniscono un utile punto di riferimento per il confronto. Inoltre, con i saldi del Black Friday in corso, è ragionevole ipotizzare che i prezzi potrebbero potenzialmente scendere ulteriormente.

Un interessante punto di confronto è il Samsung 990 Pro 4TB, lanciato con un prezzo consigliato di $ 354.99. Attualmente, questo SSD è disponibile su Amazon per soli $ 249.99, illustrando un divario significativo tra i prezzi suggeriti e quelli effettivi. Considerando questo andamento, è plausibile aspettarsi una riduzione di prezzo simile per il Samsung T5 Evo da 8TB, portandolo potenzialmente a circa 445 dollari invece dei 650 dollari iniziali.

È chiaro che i prezzi consigliati proposti per la serie Samsung T5 Evo non sono sincronizzati, soprattutto se confrontati con gli SSD portatili di livello superiore della gamma Samsung. Ad esempio, il Samsung SSD T7 2TB, che offre prestazioni più veloci, può già essere acquistato per circa $135. Il Samsung T65 Shield da 7 TB rinforzato con grado di protezione IP2 è ancora più conveniente a circa $ 120, con il modello da 4 TB al prezzo di $ 200. Queste alternative, dotate di NAND TLC, superano il T5 Evo in termini di velocità e superiorità complessiva.

Questi esempi, insieme ad altri, dimostrano che Samsung e i suoi partner di vendita al dettaglio faranno fatica a giustificare l’applicazione di prezzi premium per componenti di livello inferiore. Sebbene la serie T5 Evo vanti il ​​vantaggio di fornire 8 TB di spazio di archiviazione in un dispositivo compatto e conveniente, dovrà trovare un equilibrio tra prezzo e prestazioni per attirare i consumatori.

FAQ

D: Possiamo aspettarci che gli SSD portatili Samsung T5 Evo abbiano un prezzo simile negli Stati Uniti come in Cina?

R: I prezzi osservati in Cina non sono necessariamente indicativi di ciò che possiamo aspettarci negli Stati Uniti. Tuttavia, offrono un punto di riferimento per potenziali confronti tra i prezzi.

D: Sono previste offerte o sconti per gli SSD portatili, in particolare per la serie Samsung T5 Evo?

R: Durante i saldi del Black Friday, è normale trovare sconti su vari prodotti elettronici, inclusi gli SSD portatili. Vale la pena tenere d'occhio eventuali offerte che potrebbero ridurre ulteriormente i prezzi della serie Samsung T5 Evo.

D: Quali vantaggi presenta la serie Samsung T5 Evo rispetto agli altri SSD portatili sul mercato?

R: Il vantaggio più significativo della serie Samsung T5 Evo è la sua ampia capacità di archiviazione. Il modello da 8 TB offre ampio spazio in un fattore di forma compatto e portatile, adatto agli utenti che richiedono ampie capacità di archiviazione.