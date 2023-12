Samsung presenta i laptop Galaxy Book4 dotati di intelligenza artificiale

Samsung ha recentemente presentato la sua ultima linea di laptop, la serie Galaxy Book4, che enfatizza l'integrazione della tecnologia di intelligenza artificiale (AI). La nuova serie offre display migliorati, ricarica più rapida e potenti capacità di elaborazione.

Una delle caratteristiche distintive della serie Galaxy Book4 è l'integrazione del nuovo processore Intel Core Ultra 9, che combina una veloce CPU, GPU e NPU in un unico pacchetto. Inoltre, i laptop sono dotati di una Nvidia RTX 4070 (8 GB) in grado di gestire varie attività di intelligenza artificiale, tra cui la generazione di immagini e DLSS per i giochi. In alternativa, gli utenti possono scegliere invece un Core Ultra 7 e un RTX 4050 (6GB).

Oltre alle capacità di intelligenza artificiale, la serie Galaxy Book4 offre un raffreddamento migliorato con una camera di vapore più ampia dell'11% e doppie ventole con spaziatura irregolare delle pale. I laptop sono dotati di una gamma di opzioni RAM da 16 GB a 64 GB e varie capacità di archiviazione SSD da 512 GB, 1 TB o 2 TB, tutte con uno slot di espansione disponibile.

Tutti i modelli della serie sono dotati di display Dynamic AMOLED 2X con funzionalità touch che incorporano il nuovo Vision Booster e la tecnologia antiriflesso per una migliore leggibilità in ambienti esterni luminosi. Il modello di punta, il Galaxy Book4 Ultra, offre un display da 16 pollici con una risoluzione di 2,880 x 1,800 pixel e una frequenza di aggiornamento variabile di 48-120 Hz, che copre il 120% dello spazio colore DCI-P3.

Samsung ha anche sottolineato una migliore efficienza energetica e una ricarica più rapida per la serie Galaxy Book4. Con un adattatore da 140 W, i laptop possono caricare le batterie da 76 Wh al 55% in soli 30 minuti, il 40% più velocemente rispetto ai modelli precedenti.

Altre caratteristiche degne di nota includono quattro altoparlanti di AKG con supporto Dolby Atmos, cancellazione del rumore per il doppio array di microfoni, supporto per il nuovo standard Bluetooth LE Audio e opzioni di connettività come HDMI 2.1, Thunderbolt 4 e porte USB Type-A.

La serie Galaxy Book4 offre diversi modelli per soddisfare le diverse esigenze. Il Galaxy Book4 Pro è disponibile nelle versioni da 14 e 16 pollici, mentre il Galaxy Book4 Pro 360 è disponibile solo nella versione da 16 pollici e presenta una cerniera rotante che gli consente di funzionare come un tablet Windows.

In termini di sostenibilità, i nuovi laptop incorporano una gamma più ampia di materiali riciclati, tra cui alluminio, vetro e plastica.

Il lancio della serie Samsung Galaxy Book4 in Corea del Sud è previsto per gennaio 2024, con piani per un rilascio globale subito dopo. I dettagli sui prezzi devono ancora essere annunciati.