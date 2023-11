Samsung TV Plus espande l'offerta di contenuti e migliora l'esperienza dell'utente

Samsung Electronics America sta apportando nuovi entusiasmanti titoli, canali e funzionalità di prodotto a Samsung TV Plus, il suo servizio di streaming gratuito disponibile su Smart TV Samsung, dispositivi Galaxy, smart monitor, frigoriferi Family Hub e sul Web. Con una presenza in 24 paesi e una copertura di 535 milioni di dispositivi a livello globale, Samsung TV Plus è diventato uno dei principali servizi FAST/AVoD sin dal suo lancio nel 2015.

In risposta alla crescente domanda degli utenti, Samsung TV Plus sta introducendo l’aggiornamento del prodotto 5.2, volto a migliorare la scoperta dei contenuti e offrire un’esperienza utente senza soluzione di continuità. L'aggiornamento include un'esperienza dedicata ai bambini, fornendo l'accesso a oltre 20 canali adatti alle famiglie, programmi per bambini e film on-demand. Verranno presentati contenuti popolari per bambini come Blippi, Barney and Friends, Baby Einstein, Teletubbies e altri, soddisfacendo le esigenze di intrattenimento dei giovani spettatori. Inoltre, verrà creata una nuova destinazione musicale, che offrirà oltre 200 playlist e oltre 40 canali dei partner Vevo, XITE e Stingray. Gli utenti possono godere di un'ampia gamma di generi musicali ed esplorare playlist dedicate a decenni, generi e artisti specifici come Beyonce, Ariana Grande e The Rolling Stones.

Samsung TV Plus sta inoltre espandendo la sua offerta di film di successo e contenuti premium. Con l'aggiunta di nuovi canali come Movie Hub West, Movie Hub Action e Movie Hub Holidays, gli spettatori avranno accesso a migliaia di film dal vivo e on-demand, inclusi titoli popolari come Il diario di Bridget Jones, Collateral, Cruel Intentions e The Armadietto ferito. Inoltre, Samsung TV Plus offre ora una vasta gamma di canali di notizie globali, nazionali e locali, tra cui ABC, CBS, FOX, NBC, Bloomberg TV+, Sky News, Scripps News e altri.

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, Samsung TV Plus sarà la destinazione perfetta per l'intrattenimento stagionale. Gli utenti possono godersi film a tema natalizio, come eliz NaviDAD con Mario Lopez, nonché playlist di video musicali festivi e la visualizzazione cristallina del canale Fireplace 4K.

Per garantire l’accessibilità, l’aggiornamento e i nuovi contenuti saranno inizialmente disponibili sui modelli Samsung Smart TV dal 2019 al 2023, con un’implementazione su ulteriori modelli Smart TV e dispositivi mobili Galaxy prevista per la fine dell’anno fino all’inizio del 2024.

Fonte:

– samsung.com