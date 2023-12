Il mercato dei sensori di immagine CMOS si riprende con l’aumento delle vendite di smartphone

Il mercato dei sensori di immagine CMOS (CIS) ha dovuto affrontare un calo della domanda negli ultimi due anni a causa del rallentamento delle vendite di smartphone. Questa tendenza al ribasso ha colpito attori importanti come Samsung, un importante fornitore di componenti della CSI. Tuttavia, grazie ad una svolta positiva degli eventi, il mercato sta vivendo una ripresa dopo due anni. Di conseguenza, Samsung ha risposto aumentando i prezzi dei suoi componenti CIS.

I media cinesi Money hanno riferito oggi che Samsung ha emesso un avviso ai suoi clienti in Cina in merito all'aumento dei prezzi dei suoi componenti CIS. Si prevede che questo cambiamento andrà a vantaggio di vari distributori come Qingya e Supreme.

Secondo il rapporto, nel primo trimestre del 25 il prezzo medio dei componenti dei sensori di immagine CMOS dovrebbe aumentare del 2024%. Alcuni singoli componenti CMOS potrebbero addirittura subire un aumento di prezzo fino al 30%.

La ripresa del mercato degli smartphone, iniziata a rimbalzare in ottobre, è la forza trainante della crescente domanda di componenti CIS. L'aumento delle vendite di smartphone ha influenzato direttamente la necessità di questi componenti, costringendo Samsung ad adeguare i prezzi per il prossimo anno.

È interessante notare che il rapporto evidenzia che l'aumento dei prezzi colpisce principalmente le unità CIS con risoluzioni di 32 MP e superiori. Resta da vedere se questo cambiamento avrà un impatto anche sui prezzi dei telefoni Galaxy di Samsung, dotati di fotocamere da 32 MP o superiori.

Nel complesso, questo cambiamento nel mercato dei sensori di immagine CMOS indica una promettente ripresa nel settore tecnologico, poiché le vendite di smartphone continuano a salire. Con Samsung in prima linea nella fornitura di componenti CIS, le aspettative per un anno prospero sono alte.

FAQ

1. Cos'è un sensore di immagine CMOS?

Un sensore di immagine CMOS è un dispositivo utilizzato nelle fotocamere digitali e negli smartphone per convertire la luce in segnali elettronici. Cattura le immagini convertendo i fotoni in pacchetti di carica, che vengono poi convertiti in dati digitali per l'elaborazione delle immagini.

2. Perché la domanda di componenti per sensori di immagine CMOS è diminuita?

La domanda di componenti per sensori di immagine CMOS è diminuita a causa del ristagno delle vendite di smartphone negli ultimi anni. Poiché venivano prodotti e venduti meno smartphone, la necessità di questi componenti diminuì.

3. In che modo la ripresa del mercato degli smartphone ha influito sul mercato dei sensori di immagine CMOS?

Con la ripresa del mercato degli smartphone, la domanda di componenti per sensori di immagine CMOS ha registrato un aumento significativo. Con la vendita di sempre più smartphone, la necessità di questi componenti è aumentata, spingendo fornitori come Samsung ad aumentare i prezzi.

4. Quali aziende beneficiano attualmente dell'aumento dei prezzi dei componenti CIS?

Secondo i rapporti, aziende come Qingya e Supreme, che agiscono come distributori dei componenti CIS di Samsung in Cina, dovrebbero beneficiare dell'aumento dei prezzi.