Samsung collabora con AMD, Qualcomm e Revegnus per un software di gioco rivoluzionario

Con una mossa rivoluzionaria, Samsung ha annunciato la sua collaborazione con AMD, Qualcomm e Revegnus per sviluppare il software FidelityFX Super Risoluzione (FSR) per i suoi attesissimi telefoni della serie Galaxy S. Questa partnership innovativa rivoluzionerà l’esperienza di gioco sui dispositivi di punta di Samsung, inclusi i telefoni Galaxy Exynos e Snapdragon, ma con un focus specifico sulla serie Galaxy S24 potenziata dall’intelligenza artificiale.

La tecnologia FSR, già nota per la sua presenza sulle GPU AMD Radeon e su dispositivi come Steam Deck e ROG Ally, mira a sfidare la tecnologia DLSS di NVIDIA migliorando i framerate sulle piattaforme mobili. A differenza di DLSS, FSR non si basa sull'intelligenza artificiale, ma Samsung intende sfruttare le funzionalità dell'intelligenza artificiale sui dispositivi mobili per generare fotogrammi di alta qualità, creare pixel aggiuntivi e migliorare la qualità complessiva dell'immagine.

Secondo un rapporto di AjuNews, il prossimo Galaxy S24 dovrebbe incorporare la rivoluzionaria tecnologia FSR. Riducendo la risoluzione grafica del gioco e utilizzando l'intelligenza artificiale per migliorarla, FSR migliora significativamente i frame rate, rendendolo un formidabile rivale del Deep Learning Super Sampling (DLSS) di NVIDIA. Con l'inclusione di FSR e funzionalità grafiche avanzate nei chip di prossima generazione come Exynos 2400 e Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, i dispositivi Samsung sono pronti a offrire prestazioni di gioco impressionanti, anche durante l'esecuzione di applicazioni di raytracing impegnative.

Il raytracing, una tecnologia all'avanguardia che porta riflessi e ombre realistici negli ambienti di gioco, è stato un punto focale per Samsung. Tecnologie simili, tra cui MetalFX Upscaling e FSR, sono già incorporate in dispositivi come Apple A17 Pro, fornendo un gameplay di raytracing più fluido.

La collaborazione di Samsung con i leader del settore indica la sua dedizione al miglioramento dell'esperienza di gioco per i suoi utenti. Attraverso questa partnership, Samsung mira ad affermarsi come leader nel settore dei giochi mobili, offrendo prestazioni e qualità visiva senza precedenti.

FAQ:

D: Cos'è il software FidelityFX Super Risoluzione (FSR)?

R: FSR è un software innovativo progettato per migliorare il framerate nei giochi utilizzando tecniche di upscaling e generazione di frame. Compete con la tecnologia DLSS di NVIDIA su piattaforme mobili.

D: In cosa differisce FSR da DLSS?

R: A differenza di DLSS, FSR non utilizza l'intelligenza artificiale. Tuttavia, Samsung prevede di sfruttare le capacità di intelligenza artificiale sui dispositivi mobili per generare fotogrammi di alta qualità e migliorare la qualità delle immagini con FSR.

D: Quali dispositivi saranno dotati della tecnologia FSR?

R: Si prevede che la prossima serie Galaxy S24 di Samsung incorpori la tecnologia FSR.

D: Cos'è la tecnologia raytracing?

R: Raytracing è una tecnologia all'avanguardia utilizzata negli ambienti di gioco per creare riflessi e ombre realistici.