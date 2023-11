Clienti del negozio online Samsung nel Regno Unito informati della violazione dei dati

Samsung Electronics ha inviato notifiche ad alcuni dei suoi clienti nel Regno Unito in merito a una recente violazione dei dati che ha esposto le loro informazioni personali. L’attacco informatico, avvenuto tra il 1 luglio 2019 e il 30 giugno 2020, ha colpito le persone che hanno effettuato acquisti dal negozio online Samsung UK durante quel periodo.

Dopo aver indagato sulla violazione, Samsung ha stabilito che si trattava del risultato di un hacker che sfruttava una vulnerabilità in un'applicazione di terze parti utilizzata dall'azienda. Tuttavia, i dettagli specifici sul problema di sicurezza sfruttato nell’attacco o sull’applicazione vulnerabile non sono stati divulgati.

I dati esposti possono includere nomi, numeri di telefono, indirizzi postali ed e-mail dei clienti. Tuttavia, è importante notare che nell’incidente non sono state compromesse informazioni o credenziali finanziarie.

Samsung ha assicurato ai propri clienti che la violazione è limitata alla regione del Regno Unito e non riguarda i dati appartenenti ai clienti negli Stati Uniti, nonché a dipendenti e rivenditori. La società ha adottato misure immediate per affrontare il problema della sicurezza e ha segnalato l'incidente all'ufficio del commissario per le informazioni del Regno Unito.

Questa non è la prima volta che Samsung si trova ad affrontare una violazione dei dati. Nell'agosto 2023, gli hacker hanno avuto accesso e hanno rubato nomi, contatti, informazioni demografiche, date di nascita e dati di registrazione del prodotto. Inoltre, nel marzo 2023, il gruppo di estorsione di dati Lapsus$ ha violato la rete di Samsung e ha ottenuto informazioni riservate, compreso il codice sorgente degli smartphone Galaxy.

Samsung continua a impegnarsi a migliorare le proprie misure di sicurezza per prevenire future violazioni e garantire la protezione dei dati dei propri clienti. Con il continuo progresso della tecnologia, le minacce informatiche diventano sempre più sofisticate e richiedono una vigilanza costante per mantenere solidi protocolli di sicurezza.

FAQ:

1. Quali informazioni sono state esposte nella recente violazione dei dati?

Le informazioni esposte possono includere nomi dei clienti, numeri di telefono, indirizzi postali ed e-mail. Tuttavia, le informazioni finanziarie e le credenziali non sono state compromesse.

2. La violazione dei dati è stata limitata alla regione del Regno Unito?

Sì, la violazione dei dati riguarda solo i clienti che hanno effettuato acquisti dal negozio online Samsung UK tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020.

3. Samsung ha intrapreso qualche azione per risolvere il problema della sicurezza?

Sì, Samsung ha adottato misure immediate per affrontare il problema della sicurezza e ha segnalato l'incidente all'ufficio del commissario per le informazioni del Regno Unito.

4. Possono essere interessati i clienti negli Stati Uniti?

No, la violazione dei dati in questione è limitata alla regione del Regno Unito e non ha alcun impatto sui clienti negli Stati Uniti.

Fonte:

– [Clienti del negozio online Samsung UK informati della violazione dei dati](https://www.example.com)