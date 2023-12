Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: un confronto testa a testa

L'attesissimo lancio della serie Samsung Galaxy S24 e del già disponibile Google Pixel 8 entusiasmano gli appassionati di smartphone. Tra le indiscrezioni e le specifiche concrete, confrontiamo i due dispositivi di punta per vedere come si confrontano l'uno con l'altro.

A partire dal design e dal display, il Pixel 8 sembra aver subito cambiamenti più evidenti rispetto al suo predecessore. Con forme arrotondate e proporzioni più alte, somiglia al Galaxy S23 e potenzialmente al Galaxy S24. Pixel 8 presenta un retro in vetro lucido e un telaio in alluminio opaco, mentre l'iconica barra della fotocamera è ben visibile nel terzo superiore del telefono.

D’altra parte, si prevede che il Galaxy S24 porterà raffinatezza piuttosto che reinvenzione. Vanta cornici più piccole, uno schermo leggermente più grande e lati piatti. I rendering trapelati indicano un design con linee più dure, simile al recente iPhone 15. Si prevede che il dispositivo Samsung sarà disponibile in una gamma di opzioni di colore, tra cui nero onice, grigio marmo, viola cobalto e giallo ambra.

Passando alle specifiche, si dice che il Galaxy S24 sia dotato di un display "Dynamic AMOLED 6.2X" da 2 pollici con risoluzione Full HD+. Dovrebbe essere alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 o Exynos 2400. Nel frattempo, Pixel 8 è dotato di un display OLED “Actua” da 6.2 pollici con risoluzione Full HD+. È dotato del chipset Google Tensor G3.

In termini di fotocamere, si dice che il Galaxy S24 abbia una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Il Pixel 8, invece, è dotato di una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine, una fotocamera da 12 MP e una fotocamera frontale da 10.5 MP.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, Pixel 8 è già sul mercato, a partire da $ 699 per il modello da 128 GB e $ 759 per la variante da 256 GB. Per quanto riguarda il Galaxy S24, le voci suggeriscono un'uscita a gennaio con un prezzo di partenza di 799 dollari per il modello da 128 GB e 859 dollari per la variante da 256 GB.

In conclusione, sia il Samsung Galaxy S24 che il Google Pixel 8 offrono specifiche e caratteristiche impressionanti. Alla fine, la scelta tra i due dipenderà dalle preferenze personali e dalla fedeltà al marchio. Gli appassionati di smartphone dovranno attendere il rilascio ufficiale del Galaxy S24 per vedere se sarà all'altezza delle aspettative.