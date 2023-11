Trovare l'Android perfetto: Pixel 8 Pro vs Samsung Galaxy S23 Ultra

Quando si tratta di trovare lo smartphone Android perfetto, Pixel 8 Pro e Samsung Galaxy S23 Ultra sono due potenze che si distinguono. Mentre il Pixel è il dispositivo di punta di Google, il Galaxy ha il suo gruppo dedicato di fan. Immergiamoci in un confronto testa a testa per aiutarti a decidere quale è il migliore per te.

Size Matters

In termini di dimensioni, il Pixel 8 Pro rimane relativamente invariato rispetto al suo predecessore, risultando leggermente più piccolo del Galaxy S23 Ultra. Il Galaxy è più alto e più largo grazie al suo design a blocchi, che lo fa sembrare più grande in mano. È anche leggermente più pesante, il che potrebbe essere un fattore da considerare.

Design e durata

Entrambi i telefoni sono dotati di pannelli anteriore e posteriore Gorilla Glass Victus 2, telai in alluminio con finitura lucida e pannelli posteriori satinati. Entrambi possono resistere all'immersione in acqua per un massimo di 30 minuti a una profondità di 1.5 metri. Tuttavia, differiscono nei lettori di impronte digitali. Il Pixel 8 Pro utilizza un lettore ottico mentre il Galaxy S23 Ultra è dotato di un lettore a ultrasuoni, che è più veloce e non richiede una fonte di luce per leggere l'impronta digitale.

Opzioni colore

Pixel 8 Pro offre tre opzioni di colore, con la colorazione Bay particolarmente attraente. D'altro canto, il Galaxy S23 Ultra vizia i consumatori con una scelta di otto colori diversi, dandogli un vantaggio in termini di varietà.

Mostra l'eccellenza

Entrambi i telefoni vantano display impressionanti, ma il display Super Actua di Pixel 8 Pro è in testa. Offre una luminosità di 954 nit in modalità manuale, superando gli 831 nit del Galaxy. Inoltre, il Pixel ha una frequenza di aggiornamento più adattiva, mentre il comportamento del Galaxy a questo riguardo è meno trasparente.

Batteria e ricarica

Sebbene Pixel 8 Pro e Galaxy S23 Ultra abbiano capacità della batteria simili e display ad alta risoluzione, il Galaxy tende ad offrire una durata della batteria complessivamente migliore. Il Galaxy vince anche in termini di ricarica rapida, con una potenza di 45 W rispetto ai 30 W del Pixel. La ricarica del Galaxy dallo 0% al 100% richiede meno di un'ora, mentre il Pixel richiede 1 ora e 23 minuti.

Qualità degli altoparlanti

Entrambi i telefoni hanno configurazioni di altoparlanti simili e forniscono audio bilanciato su tutta la gamma di frequenze. Tuttavia, il Galaxy S23 Ultra supera il Pixel 8 Pro in termini di volume, ottenendo un punteggio "Molto buono" rispetto al punteggio "Buono" del Pixel.

Prestazioni e memorizzazione

Il Galaxy S23 Ultra è alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 2, mentre il Pixel 8 Pro è dotato del chipset Tensor G3 progettato internamente da Google. Il Galaxy offre un modello base con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, mentre Pixel 8 Pro parte da 128 GB di spazio di archiviazione ma vanta 12 GB di RAM su tutti i modelli.

Nei punteggi dei benchmark, entrambi i telefoni funzionano egregiamente, ma alla fine tutto dipende dalle preferenze personali e dai requisiti specifici.

FAQ

1. Quale telefono ha un display migliore?

Il Pixel 8 Pro ha un display più impressionante con livelli di luminosità più elevati rispetto al Samsung Galaxy S23 Ultra.

2. Quale telefono ha una durata della batteria migliore?

Il Samsung Galaxy S23 Ultra offre generalmente una durata della batteria migliore rispetto al Pixel 8 Pro.

3. Pixel 8 Pro supporta la ricarica wireless?

Sì, Pixel 8 Pro supporta la ricarica wireless fino a 23 W con Google Pixel Stand.

4. Quale telefono ha altoparlanti migliori?

Sebbene entrambi i telefoni forniscano un audio bilanciato, il Galaxy S23 Ultra ha altoparlanti leggermente più potenti rispetto al Pixel 8 Pro.

5. Quale telefono ha prestazioni migliori?

Entrambi i telefoni funzionano bene, ma il Samsung Galaxy S23 Ultra è dotato del chip Snapdragon 8 Gen 2 mentre Pixel 8 Pro utilizza il chipset Tensor G3 progettato internamente da Google. La scelta dipende in ultima analisi dalle preferenze personali e dalle esigenze specifiche.