Samsung presenta l'impressionante gamma di laptop Galaxy Book 4 con funzionalità avanzate

Secondo recenti indiscrezioni, Samsung lancerà la sua attesissima gamma di laptop, la serie Galaxy Book 4, domani, 15 dicembre. Il sito web sudcoreano Enews Today ha accidentalmente pubblicato la notizia prima del previsto, ma le prove possono ancora essere trovate grazie nella cache web di Google. La serie Galaxy Book 4 includerà tre modelli: Galaxy Book 4 Ultra, Galaxy Book 4 Pro e Galaxy Book 4 Pro 360.

Tutti e tre i modelli saranno dotati di impressionanti touchscreen AMOLED 3K a 120 Hz con rivestimenti antiriflesso. I modelli Ultra e 360 ​​saranno disponibili nella versione da 16 pollici, mentre il modello Pro offrirà anche un'opzione da 14 pollici. Samsung ha dotato questi laptop di CPU Intel Core Ultra che includono NPU integrate, una novità assoluta per il marchio. Inoltre, sarà disponibile la grafica di base Intel Arc.

Il top di gamma Galaxy Book 4 Ultra offrirà agli utenti la possibilità di scegliere tra le GPU GeForce RTX 4050 o 4070, soddisfacendo coloro che cercano capacità grafiche ad alte prestazioni. L'azienda include anche un chip di sicurezza Knox separato per misure di sicurezza migliorate.

In termini di software, Samsung ha introdotto una funzionalità unica che consente agli utenti di iniziare a modificare i video sui propri smartphone o tablet e continuare senza problemi sui laptop Galaxy Book 4. Inoltre, la nuova funzionalità Photo Remaster sostituirà automaticamente le immagini a bassa risoluzione con alternative a risoluzione più elevata per una migliore qualità visiva.

Il prezzo di partenza per il Galaxy Book 4 Pro dovrebbe essere di circa 1.88 milioni di won (circa £ 1,145), mentre il Galaxy Book 4 360 partirà da 2.59 milioni di won (circa £ 1,578). Il top di gamma Galaxy Book 4 Ultra vanterà un prezzo di partenza di 3.36 milioni di won (circa £ 2,047).

Come accaniti ammiratori dei precedenti modelli di laptop Samsung, come il Galaxy Book 3 Pro, il Galaxy Book 3 Ultra e il Galaxy Book 3 360, stiamo aspettando con impazienza il lancio dei loro successori di prossima generazione. Nonostante i dettagli trapelati, non vediamo l'ora di scoprire di più su questi impressionanti laptop durante la presentazione ufficiale di domani.