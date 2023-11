Riorganizzazione del consiglio di amministrazione di OpenAI: il passaggio di Altman a Microsoft è in bilico

Considerando gli eventi, la transizione anticipata di Sam Altman a Microsoft in seguito al suo inaspettato licenziamento da OpenAI potrebbe non essere un affare fatto, dopo tutto. Fonti vicine alla questione rivelano che Altman e il co-fondatore Greg Brockman sono aperti all'idea di tornare in OpenAI se i membri del consiglio che hanno terminato le loro posizioni si facessero da parte. Questa rivelazione arriva nel mezzo di un esodo di dipendenti di OpenAI, tra cui il membro del consiglio e capo scienziato Ilya Sutskever, che inizialmente aveva sostenuto la rimozione di Altman. La maggiore pressione sul consiglio ha portato ad una maggiore incertezza, con solo due dei restanti tre membri che hanno bisogno di cambiare la loro posizione per la potenziale reintegrazione di Altman.

Mentre Altman ha recentemente dichiarato sui social media che "lavoreremo tutti insieme in un modo o nell'altro", indicando una lotta in corso, le fonti suggeriscono che Altman, Brockman e gli investitori della società stanno esplorando un'uscita elegante per l'attuale consiglio. Una fonte descrive l'annuncio delle assunzioni di Microsoft come un “modello di attesa” temporaneo, sottolineando che la risoluzione era necessaria prima dell'apertura del mercato azionario. Tuttavia, sia Altman che Microsoft restano impegnati a garantire la continuità delle operazioni per i partner e i clienti di OpenAI.

La lotta per il potere interno all'interno di OpenAI è stata implacabile dopo l'improvviso licenziamento di Altman, con la maggioranza dei dipendenti che si è opposta all'attuale consiglio di tre persone. Con uno sviluppo significativo, Sutskever, che in precedenza aveva svolto un ruolo fondamentale nella rimozione di Altman, ora si è allineato con il co-fondatore estromesso. Il ribaltamento di Sutskever si è riflesso in una lettera aperta al consiglio, firmata dalla maggioranza della società, chiedendo le loro dimissioni e la reintegrazione di Altman.

Nel frattempo, i dipendenti di OpenAI si sono rivolti ai social media per assicurare al pubblico che stanno lavorando attivamente per mantenere la stabilità del servizio e far funzionare l’azienda senza intoppi durante le continue pressioni del consiglio di amministrazione. I restanti membri del consiglio di OpenAI includono Adam D'Angelo, CEO di Quora, Tasha McCauley, ex CEO di GeoSim Systems, e Helen Toner, direttrice della strategia presso il Center for Security and Emerging Technology di Georgetown.

Con l'evolversi della situazione, il futuro del passaggio di Altman a Microsoft rimane incerto. Il potenziale ritorno di Altman e Brockman in OpenAI dipende dalla volontà del consiglio di farsi da parte, e le trattative continuano dietro le quinte per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte.

Fonte: The Verge

Domande frequenti (FAQ)

1. Il passaggio di Sam Altman a Microsoft è confermato?

No, il passaggio di Altman a Microsoft in seguito al suo licenziamento da OpenAI non è ancora finalizzato. Lui e il co-fondatore Greg Brockman sono disponibili a tornare in OpenAI se gli attuali membri del consiglio si fanno da parte.

2. Perché i dipendenti OpenAI lasciano l'azienda?

L'esodo di massa dei dipendenti OpenAI è il risultato della decisione del consiglio di licenziare Sam Altman e della conseguente lotta per il potere all'interno dell'azienda. I dipendenti mostrano il loro sostegno ad Altman e chiedono le dimissioni del consiglio.

3. Chi sono i restanti membri del consiglio di OpenAI?

Gli attuali membri del consiglio di OpenAI sono Adam D'Angelo, CEO di Quora, Tasha McCauley, ex CEO di GeoSim Systems, e Helen Toner, direttrice della strategia presso il Center for Security and Emerging Technology di Georgetown.

4. Qual è lo stato delle negoziazioni tra Altman e il consiglio?

Sono in corso trattative per trovare una soluzione che consenta ad Altman e Brockman di tornare su OpenAI. Altman, Brockman e gli investitori della società stanno lavorando per un'uscita di scena del consiglio di amministrazione.

5. In che modo i dipendenti OpenAI garantiscono la stabilità dell'azienda?

I dipendenti di OpenAI si sono rivolti ai social media per assicurare al pubblico che stanno lavorando diligentemente per mantenere la stabilità del servizio e far funzionare l'azienda senza intoppi durante la situazione di pressione del consiglio.