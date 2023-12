Salesforce svela la nuova torre di uffici di Chicago come impegno nei confronti dei dipendenti e della comunità

Salesforce ha inaugurato la sua nuova sede presso la Salesforce Tower Chicago a Wolf Point, esprimendo il proprio impegno nei confronti dei dipendenti e della comunità locale. L'ufficio di 360,000 piedi quadrati distribuito su 14 piani riflette la cultura e i valori di Salesforce, dando priorità alle preferenze e al benessere dei dipendenti. In risposta alle lezioni apprese durante la pandemia, il nuovo spazio elimina gli uffici d’angolo per gli alti dirigenti e comprende invece aree di raccolta dei dipendenti, angoli della biblioteca e “stanze di consapevolezza” per la meditazione e la fuga dalla tecnologia.

Non fermandosi agli uffici, Salesforce ha incorporato “colonne verdi” avvolte nel verde per portare l’aria aperta all’interno. Inoltre, i due piani più alti occupati, conosciuti come piani "Ohana", sono progettati come luoghi di lavoro durante il giorno e offerti gratuitamente a organizzazioni no-profit durante le notti e nei fine settimana. 'Ohana, un termine hawaiano che significa famiglia, intende enfatizzare la comunità e l'inclusività al di là delle relazioni di sangue.

L'azienda ha ufficialmente aperto i piani dell'Ohana durante una cerimonia alla quale ha partecipato il sindaco Brandon Johnson, fornendo una spinta morale ai promotori di Chicago che hanno dovuto affrontare critiche per l'aumento dei tassi di criminalità e per le politiche del municipio che incidono sulla fiducia degli affari. Salesforce è stata attivamente coinvolta nel sostegno alla comunità di Chicago, avendo già donato 16 milioni di dollari alle organizzazioni locali. Durante l'evento è stata annunciata un'ulteriore donazione di 1.25 milioni di dollari, da condividere tra CASEL e Peer Health Exchange, organizzazioni focalizzate sul benessere mentale ed emotivo degli studenti di Chicago.

La flessibilità è un aspetto chiave dell'approccio di Salesforce, poiché consente ai dipendenti di lavorare da casa o da altri luoghi secondo necessità. Con 2,200 dipendenti assegnati alla torre Wolf Point, circa 800 visitano l'ufficio ogni giorno. Il nuovo spazio ufficio non solo dimostra l'impegno di Salesforce nel creare un ambiente di lavoro invitante e olistico, ma evidenzia anche la convinzione dell'azienda nel migliorare le comunità in cui opera.