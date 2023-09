Il nuovo aggiornamento Airborne di Rust introduce elicotteri d'attacco e altro ancora

Rust, il popolare gioco di sopravvivenza, ha subito una notevole evoluzione con il suo ultimo aggiornamento chiamato Airborne. Il gioco, noto per le sue condizioni primitive e ruvide, ora include elicotteri d'attacco e armi avanzate.

In passato, Rust era un gioco in cui le persone vivevano in capannoni di lamiera ondulata e possedere una pistola rendeva una superpotenza regionale. Tuttavia, con l'aggiornamento Airborne, i giocatori possono ora acquistare e pilotare elicotteri d'attacco che ricordano i Bell Cobra in un mondo a tema Fallout. Questi elicotteri sono dotati di potenti cannoni e razzi che possono devastare i nemici dal cielo.

Per aggiungere più sfida e strategia al combattimento aereo, l'aggiornamento include anche il lanciamissili a ricerca. Quest'arma insegue e aggancia i nemici volanti, rendendola una minaccia formidabile. Tuttavia, i giocatori possono rompere il blocco nascondendosi dietro gli ostacoli o lanciando razzi per deviare il missile.

In caso di uno sfortunato incontro a mezz'aria, i giocatori ora hanno la possibilità di creare paracadute. Questi paracadute rallentano la discesa, dando ai giocatori un maggiore controllo sul loro atterraggio. Possono persino sparare ai nemici mentre scendono per un brivido in più. I paracadute possono essere riutilizzati, ma ogni utilizzo ne riduce le condizioni e influisce sulla velocità e sul controllo della discesa.

Per un modo diverso di prendere il volo, i giocatori possono utilizzare la nuova mongolfiera corazzata. Questa versione aggiornata della mongolfiera esistente fornisce una protezione aggiuntiva e consente ai giocatori di impegnarsi in combattimenti aerei mentre vagano lentamente nel mondo di gioco.

L'aggiornamento Airborne introduce anche rastrelliere per armi e aumenta significativamente la distanza alla quale i giocatori possono vedere le basi. Questo cambiamento, reso possibile dalle modifiche al sistema di rendering del gioco, migliora l'esperienza di gioco complessiva eliminando i pop-in inaspettati delle installazioni nemiche.

Queste funzionalità dimostrano come Rust continui ad evolversi e fornisca nuove esperienze ai giocatori. L'aggiornamento Airborne ha ampliato le possibilità del gioco con combattimenti aerei, armi avanzate e grafica migliorata, creando un'esperienza di sopravvivenza più coinvolgente.

