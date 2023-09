I giocatori di RuneScape reagiscono negativamente all'introduzione di Hero Pass

By

RuneScape, un popolare gioco online, sta affrontando un'ondata di critiche da parte dei giocatori in seguito all'introduzione di un nuovo metodo di monetizzazione chiamato Hero Pass. Il gioco, noto come RuneScape 3, ha ricevuto recensioni per lo più negative su Steam, con i giocatori che hanno espresso frustrazione nel dover pagare un pass battaglia oltre all'abbonamento mensile esistente.

Molti giocatori hanno espresso la loro insoddisfazione per il nuovo aggiornamento, alcuni addirittura cancellando i loro abbonamenti che avevano da oltre 15 anni. Sostengono che, poiché l'abbonamento è già pagato, l'aggiunta dell'Hero Pass sembra un tentativo di sfruttare i giocatori per più soldi.

La controversia sull'Hero Pass ha raggiunto nuove vette quando il famoso creatore di contenuti Asmongold ha pubblicato un video intitolato "RuneScape is ****ED. Come ti sta mentendo Jagex", in cui criticava il gioco e esortava i giocatori a smettere di giocare. Sebbene il video abbia ricevuto reazioni contrastanti da parte dei giocatori di RuneScape, ha ulteriormente alimentato il dibattito e le discussioni sul gioco.

In risposta al contraccolpo, lo sviluppatore Jagex ha pubblicato un post sul blog nel tentativo di rispondere alle preoccupazioni sollevate dai giocatori. Tuttavia, il post non è riuscito a placare la rabbia della comunità e ha invece intensificato la reazione negativa. Lo sviluppatore ha riconosciuto il proprio errore nell'introdurre l'Hero Pass e ha promesso miglioramenti basati sul feedback dei giocatori.

Nonostante i tentativi di Jagex di porre rimedio alla situazione, i giocatori chiedono una risposta più sostanziale e una riconsiderazione dell'Hero Pass. La promessa dello sviluppatore di fornire ulteriori dettagli il giorno successivo ha lasciato i giocatori incerti su cosa aspettarsi.

Resta da vedere come Jagex affronterà la controversia in corso e se sarà in grado di riconquistare la fiducia e il supporto della propria base di giocatori.

