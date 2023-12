Lo speciale di Capodanno di RTE presenterà Patrick Kielty e una formazione costellata di stelle

By

RTE ha recentemente svelato dettagli entusiasmanti sul loro prossimo speciale Late Late Show di Capodanno. Contrariamente alla tradizione, l'iconico chat show andrà in onda di domenica per la prima volta. A condurre lo spettacolo speciale sarà il talentuoso Patrick Kielty, che condurrà la serata di Capodanno dalle 10.15.

Lo spettacolo promette di essere memorabile, poiché una moltitudine di ospiti speciali si uniranno a Kielty sul set di Donnybrook. Mentre l'orologio segna la mezzanotte e il 2023 volge al termine, il Late Late Show introdurrà il 2024 con stile, creando un'atmosfera festosa che gli spettatori non dimenticheranno presto.

La Guida RTE recentemente pubblicata ha fornito maggiori informazioni sulla produzione speciale. Nel descrivere la stravaganza, è evidente che Kielty mira a lasciare il segno in questa celebrazione di fine anno. Il conduttore del chat show si impegnerà in conversazioni con una porta girevole di ospiti speciali, portando in primo piano apparizioni a sorpresa e volti familiari. Con il procedere della serata, gli spettatori possono aspettarsi un ultimo addio all'anno passato, concludendo lo spettacolo con una nota riflessiva.

In competizione con artisti del calibro dello spettacolo di Graham Norton, che ha il suo speciale di Capodanno con ospiti famosi come Emma Stone e Mark Ruffalo, il Late Late Show di Patrick Kielty mira ad affascinare il pubblico con il suo fascino e intrattenimento unici.

Sintonizzati su RTE One a partire dalle 10.15:XNUMX per vedere Patrick Kielty nello show. Mentre lo spettacolo si avvicina al culmine, Kielty passerà il testimone ad Anna Geary, che accompagnerà gli spettatori attraverso il conto alla rovescia fino al nuovo anno, una conclusione adeguata per una notte piena di risate, conversazioni e celebrazioni.