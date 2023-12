Stravaganza di Capodanno di RTE con Patrick Kielty

RTE ha recentemente annunciato gli entusiasmanti dettagli del loro prossimo stravagante Capodanno. Quest'anno, l'iconico Late Late Show andrà in onda di domenica per la prima volta, promettendo agli spettatori una notte da ricordare. Lo spettacolo sarà condotto dal carismatico Patrick Kielty, che condurrà la trasmissione speciale dalle 10.15:XNUMX di Capodanno.

La produzione promette di essere davvero festosa, con una serie di ospiti speciali che contribuiranno a festeggiare il nuovo anno con stile. Anche se i nomi specifici non sono stati rilasciati, gli spettatori possono aspettarsi volti familiari e sorprese per tutta la serata. Sarà l’occasione per dire l’ultimo addio ai momenti memorabili del 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno, il 2024.

La competizione sarà feroce alla vigilia di Capodanno, poiché il Late Late Show si scontrerà con lo speciale di Capodanno del Graham Norton Show. Il Graham Norton Show vanta quest'anno un'incredibile line-up di ospiti, tra cui star come Emma Stone e Mark Ruffalo. Tuttavia, con Patrick Kielty alla guida dello spettacolo, gli spettatori possono aspettarsi un'esperienza unica e divertente che senza dubbio affascinerà il pubblico.

Lo stravagante spettacolo di Capodanno del Late Late Show durerà fino alle 11.45:XNUMX, momento in cui Patrick Kielty cederà il posto ad Anna Geary per condurre il conto alla rovescia per il nuovo anno. Questo passaggio segnerà i momenti finali dello spettacolo, concludendo in bellezza i festeggiamenti della serata.

Non perdere l'opportunità di prendere parte a questa indimenticabile trasmissione di Capodanno. Assicurati di sintonizzarti su RTE One il 31 dicembre alle 10.15:XNUMX per unirti a Patrick Kielty e a un'incredibile schiera di ospiti per una serata di risate, sorprese e affettuosi addii all'anno passato.