RTE annuncia l'emozionante spettacolo di Capodanno condotto da Patrick Kielty

RTE si sta preparando per un'emozionante festa di Capodanno con un'edizione speciale dell'iconico Late Late Show. Diversamente dalla tradizione, lo spettacolo andrà in onda di domenica per la prima volta in assoluto, promettendo agli spettatori una notte memorabile mentre inaugurano il 2024.

Il famoso personaggio televisivo Patrick Kielty prenderà il timone come conduttore di questa stravaganza di fine anno. Aspettatevi una formazione costellata di stelle di ospiti speciali che abbelliranno il set di Donnybrook, aggiungendosi all'atmosfera festosa. Kielty, noto per il suo carisma e la sua arguzia, sarà impegnato in vivaci conversazioni con una serie di volti familiari.

Secondo la guida RTE lo speciale di Capodanno sarà ricco di sorprese e tante emozioni e servirà come addio all'anno precedente. Gli spettatori possono anticipare un indimenticabile saluto al 2023 e un caloroso benvenuto al nuovo anno, pieno di speranza e anticipazione.

Quest'anno, lo speciale di Capodanno del Late Late Show si confronterà con lo spettacolo di Graham Norton, che vanta un'impressionante lineup di ospiti con star come Emma Stone e Mark Ruffalo. Sarà sicuramente una dura competizione per attirare l'attenzione degli spettatori, poiché entrambi gli spettacoli competono per il titolo della trasmissione di Capodanno definitiva.

Sintonizzati su RTE One dalle 10.15:11.45 alle XNUMX:XNUMX la vigilia di Capodanno per vedere Patrick Kielty in azione. Dopo il suo affascinante periodo di hosting, passerà il testimone ad Anna Geary per il conto alla rovescia fino a mezzanotte. Non perdetevi questa straordinaria notte di intrattenimento e celebrazione poiché RTE porta gioia ed eccitazione nelle case degli spettatori di tutto il mondo.