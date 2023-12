RTE annuncia l'emozionante spettacolo di Capodanno

By

RTE ha svelato un'entusiasmante line-up per il suo prossimo spettacolo stravagante di Capodanno. Diversamente dalla tradizione, l'iconico Late Late Show andrà in onda di domenica, rendendolo un evento da non perdere nel 2024. Condotta dal talentuoso Patrick Kielty, questa edizione speciale promette di essere un'indimenticabile notte di intrattenimento.

Lo spettacolo, che inizierà alle 10:15 e durerà fino alle 11:45, presenterà una serie accattivante di ospiti speciali e sorprese. Kielty, rinomato per il suo spirito e il suo carisma, accoglierà una porta girevole di stelle che senza dubbio aggiungeranno all'atmosfera festosa. Gli spettatori possono aspettarsi volti familiari, performance memorabili e un ultimo addio all'anno passato.

Il tempismo di questo speciale di Capodanno è strategico, poiché si confronterà con l'attesissimo spettacolo di Graham Norton. Conosciuto per la sua formazione ospite costellata di stelle, tra cui artisti di punta come Emma Stone e Mark Ruffalo quest'anno, la competizione tra i due spettacoli aggiungerà sicuramente un ulteriore livello di eccitazione per gli spettatori.

Mentre l'orologio si avvicina alla mezzanotte, il testimone verrà consegnato da Kielty alla talentuosa Anna Geary, che guiderà il conto alla rovescia per il nuovo anno. Questa transizione senza soluzione di continuità garantisce che gli spettatori saranno guidati attraverso gli ultimi momenti del 2023 con stile.

La dedizione di RTE nel fornire intrattenimento di alto livello è evidente nella pianificazione di questo speciale di Capodanno. Con Patrick Kielty al timone e una serie di ospiti a sorpresa, il palco è pronto per una notte di festa e intrattenimento davvero indimenticabile. Assicurati di sintonizzarti per questa esperienza unica nel suo genere mentre RTE saluta il vecchio e accoglie il nuovo con stile ed eleganza.