RTE annuncia l'emozionante spettacolo di Capodanno condotto da Patrick Kielty

RTE si sta preparando per un'incredibile festa di Capodanno con un'edizione speciale di The Late Late Show. Quest'anno, l'iconico chat show andrà in onda di domenica per la prima volta, portando una nuova svolta alle festività natalizie. Il famoso presentatore televisivo Patrick Kielty guiderà lo spettacolo, promettendo un'indimenticabile stravaganza di fine anno.

La Guida RTE pubblicata questa settimana ha fornito alcuni dettagli allettanti su ciò che gli spettatori possono aspettarsi da questa produzione speciale. Secondo la descrizione, lo spettacolo sarà pieno di apparizioni stellari e sorprese che lasceranno il pubblico in trepidante attesa dell'arrivo del 2024. Patrick Kielty sarà impegnato in vivaci conversazioni con una porta girevole di ospiti speciali, garantendo un'esperienza divertente e coinvolgente. per tutti.

Anche se lo speciale di Capodanno di RTE promette di essere un evento da non perdere, dovrà anche affrontare una dura concorrenza da parte del popolare spettacolo di Graham Norton. Con ospiti come Emma Stone e Mark Ruffalo, lo spettacolo di Graham Norton sta facendo di tutto per affascinare il pubblico. Tuttavia, Patrick Kielty non è estraneo all'ospitare eventi di alto profilo e sicuramente porterà il suo carisma e il suo fascino unici all'edizione di Capodanno di The Late Late Show.

Sintonizzati su RTE One la vigilia di Capodanno dalle 10.15:11.45 alle 2023:2024 per una serata piena di risate, intrattenimento e anticipazione. Mentre l'orologio segna la mezzanotte, Patrick Kielty cederà le redini ad Anna Geary per l'emozionante conto alla rovescia verso il nuovo anno. Non perdere questa celebrazione indimenticabile mentre salutiamo il XNUMX e diamo il benvenuto al XNUMX con stile ed eleganza.