RTE annuncia l'emozionante spettacolo di Capodanno condotto da Patrick Kielty

RTE ha rivelato notizie entusiasmanti sul loro prossimo speciale di Capodanno, che sarà condotto dal talentuoso Patrick Kielty. Rompendo la tradizione, l’iconico chat show andrà in onda di domenica per la prima volta, concludendo in modo emozionante il 2023 e dando il benvenuto al 2024 con stile.

La produzione speciale promette di essere uno stravagante spettacolo di intrattenimento, con una serie di ospiti speciali che contribuiranno a creare un'atmosfera festosa. Kielty, noto per il suo fascino e la sua intelligenza, si impegnerà in conversazioni accattivanti con una porta girevole di stelle. Lo spettacolo garantisce sorprese, volti noti e un sentito addio all'anno trascorso.

Questo programma di Capodanno offrirà un po' di concorrenza al popolare spettacolo di Graham Norton, noto per il suo speciale di Capodanno costellato di stelle. Anche se quest'anno lo spettacolo di Graham Norton vanta ospiti come Emma Stone e Mark Ruffalo, Kielty e il suo team sono determinati a offrire agli spettatori un'esperienza altrettanto indimenticabile.

Il Late Late Show andrà in onda su RTE One dalle 10.15:11.45 alle XNUMX:XNUMX, garantendo due ore e mezza di intrattenimento non-stop. Mentre l'orologio si avvicina a mezzanotte, Kielty cederà con grazia le redini alla talentuosa Anna Geary, che guiderà il conto alla rovescia per il nuovo anno.

Preparatevi a dire addio al 2023 e dare il benvenuto al 2024 con questo imperdibile speciale di Capodanno. Sintonizzati su RTE One e unisciti a Patrick Kielty in questa celebrazione di fine anno piena di risate, sorprese e riflessioni sull'anno passato. È il modo perfetto per festeggiare il nuovo anno, circondati dalla compagnia delle star più amate e dal calore del set di Donnybrook.