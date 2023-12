RTE annuncia l'emozionante spettacolo di Capodanno con Patrick Kielty

RTE si sta preparando per un elettrizzante Capodanno con l'annuncio di uno spettacolare speciale Late Late Show. Rompendo la tradizione, l'iconico chat show andrà in onda di domenica per la prima volta, promettendo agli spettatori una fine dell'anno memorabile. Il famoso presentatore Patrick Kielty prenderà il timone e condurrà uno spettacolo emozionante a partire dalle 10.15:XNUMX di Capodanno.

La produzione speciale, svelata nell'ultima Guida RTE, promette di essere una stravaganza sensazionale che vi terrà con il fiato sospeso. Una moltitudine di celebrità ospiti a sorpresa abbelliranno il set di Donnybrook, aggiungendo all'atmosfera festosa e assicurando un'esperienza indimenticabile. Nel salutare l'anno passato e dare il benvenuto al 2024, Kielty intratterrà vivaci conversazioni con i suoi ospiti, offrendo agli spettatori intrattenimento e approfondimenti sul mondo delle star.

Mentre lo spettacolo di Graham Norton è noto per il suo speciale di Capodanno, che quest'anno vedrà protagonisti personaggi di spicco come Emma Stone e Mark Ruffalo, il Late Late Show gli darà senza dubbio del filo da torcere. Dalle 10.15:11.45 alle XNUMX:XNUMX, Patrick Kielty governerà il palco, affascinando il pubblico con il suo fascino e la sua arguzia. Successivamente, Anna Geary subentrerà senza problemi, guidando il conto alla rovescia per il nuovo anno.

Questo Capodanno, lascia che il Late Late Show sia la tua destinazione per un intrattenimento incredibile e un addio all'anno passato come nessun altro. Sintonizzati su RTE One per unirti a Patrick Kielty e ad una formazione costellata di stelle che renderanno questo Capodanno davvero indimenticabile.